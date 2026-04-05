Francia condena la ejecución de un ciudadano francés en China por tráfico de drogas

Archivo - El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha denunciado este domingo la ejecución en China del ciudadano Chan Thao Phoumy, de 62 años y born in Laos, condenado por narcotráfico tras un juicio marcado por irregularidades, según el Ministerio de Exteriores Galo.

"A pesar de los esfuerzos de las autoridades francesas, incluyendo sus gestiones para obtener un indulto humanitario para nuestro compatriota, las autoridades chinas decidieron ejecutar la sentencia tras más de veinte años de prisión", ha informado el Ministerio de Exteriores.

La Embajada de China en Francia, a través de la plataforma WeChat, ha confirmado la ejecución del ciudadano francés en la provincia de Cantón.

Exteriores lamenta "especialmente que al equipo de defensa del señor Chan se le negara el acceso a la audiencia final, lo cual constituye una violación de sus derechos".

"Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, cuyo dolor compartimos. Francia reitera su oposición, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, a la pena de muerte y aboga por su abolición universal", concluye el comunicado.

Inicialmente condenado a cadena perpetua tras su detención en 2005, Chan Thao Phoumy fue sometido a un nuevo juicio tras la aparición de "nuevas pruebas" y condenado a muerte por un tribunal de Cantón por fabricación, transporte, contrabando y tráfico de metanfetamina.

Se le acusó de formar parte de una red que supuestamente produjo toneladas de esta droga sintética en China entre 1999 y 2003.