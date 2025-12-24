Francia condena el veto de EEUU al excomisario europeo Thierry Breton y defiende la ley sobre plataformas digitales

Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, en una imagen de archivo. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han condenado este miércoles el veto impuesto por Estados Unidos al excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, que a partir de ahora tiene prohibida la entrada en el país norteamericano, y han defendido la Ley de Servicios Digitales, que regula este tipo de plataformas.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, ha rechazado en un comunicado la adopción de este tipo de medidas, que afectan a un total de cinco europeos. "Los pueblos de Europa son libres y soberanos y no pueden permitir que otros les impongan las reglas que rigen su espacio digital", ha aseverado.

"La Ley de Servicios Digitales fue aprobada de forma democrática en Europa y garantiza que lo que es ilegal fuera de la red también lo sea dentro. No tiene ningún tipo de alcance extraterritorial y no afecta a Estados Unidos de ninguna manera", ha afirmado.

El Departamento de Estado estadounidense ha acusado a Breton --que también fue ministro de Economía-- de "censurar" a las plataformas digitales estadounidenses y "coaccionarlas para censurar, desmonetizar y suprimir los puntos de vista estadounidenses con los que no están de acuerdo". Así, ha asegurado que su presencia en Estados Unidos "tiene consecuencias potencialmente graves para la política exterior del país".