Francia confirma un positivo por ébola de un médico que regresó de una misión humanitaria en RDC

Centro de llamadas y de coordinación del SAMU 75 en el Hospital Necker. - Europa Press/Contacto/Sebastien Toubon

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de Francia ha confirmado este miércoles un positivo por ébola en un paciente, un trabajador humanitario que regresó recientemente de una misión humanitaria en República Democrática del Congo (RDC), epicentro del brote de ébola declarado a mediados de mayo.

En un comunicado, el ministerio galo confirma "la identificación del primer caso positivo de la enfermedad por el virus de ébola" en territorio nacional. "El paciente, que regresaba de una misión humanitaria en una de las zonas de propagación del virus en RDC, fue atendido de inmediato en un centro especializado y se encuentra en estado estable", ha informado, sin ofrecer más detalles sobre el paciente o en que centro se le trata.

De esta forma, señala que el país cuenta con capacidades especializadas para el tratamiento de enfermedades infecciosas y que el paciente está siendo atendido en un "centro sanitario de referencia" y "siguiendo estrictos protocolos de seguridad biológica" como una habitación con presión negativa, equipos y protocolos específicos.

"Las autoridades sanitarias están plenamente movilizadas y la situación es objeto de un seguimiento permanente. Se han adoptado todas las medidas de precaución, en particular el aislamiento del paciente, desde su llegada al territorio nacional, con un traslado al hospital en condiciones seguras para evitar cualquier riesgo de contagio", ha señalado el departamento de Sanidad francés.

Ahora las instituciones se centran en rastrear posibles contactos del paciente a través de "una investigación epidemiológica exhaustiva". "La agencia regional de salud se pondrá en contacto con estas personas sin demora; deberán permanecer en aislamiento domiciliario durante 21 días y serán objeto de un seguimiento minucioso durante ese periodo", ha añadido el comunicado que recuerda que se ha establecido un seguimiento específico para el regreso de los cooperantes humanitarios franceses.

El último brote del virus deja ya más de mil casos confirmados, con cerca de 270 fallecidos en RDC, según el último balance publicado por las autoridades congoleñas, que cifran además en más de un centenar los pacientes recuperados de la enfermedad.