Francia confirma la presencia de tropas en el este de RDC pero la encuadra en labores de formación al Ejército congoleño

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han confirmado la presencia de tropas en el este de República Democrática Congo (RDC), aunque ha encuadrado esta presencia en labores de formación al Ejército congoleño y la ha desvinculado del conflicto en la región de Kivu, escenario de un choque armado con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Fuentes del Estado Mayor del Ejército de Francia han indicado a Europa Press que el despliegue francés, del que no ha trascendido su tamaño, se realiza en el marco de una "asociación militar operativa" entre Francia y la RDC, "en la que las fuerzas armadas francesas aportan su experiencia en combate en la selva a las fuerzas armadas del país".

Medios congoleños habían informado hace días de que soldados franceses fueron vistos en Kisangani, una de las principales ciudades en la zona nororiental de RDC.

Mientras, la emisora francesa RFI señaló que el contingente habría entrenado a 800 efectivos congoleños en virtud de un acuerdo entre Francia y RDC sellado en 2021, según información de la Embajada francesa en Kishasa.