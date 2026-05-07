Francia descarta retirar las sanciones contra Irán ante el bloqueo del estrecho de Ormuz

Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot. - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha descartado este jueves la posibilidad de retirar "sanción alguna" contra Irán si el estrecho de Ormuz sigue bajo bloqueo y a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya apuntado recientemente a un posible acuerdo con las autoridades iraníes en caso de que renuncien al desarrollo de armas nucleares.

"Irán, o al menos el régimen iraní, está buscando precisamente la retirada de estas sanciones a cambio de tomar medidas respecto al programa nuclear, que debe ser regulado", ha afirmado Barrot, que ha sostenido que, en este caso, se podrían retirar las sanciones contra Teherán.

En una entrevista con la emisora francesa RTL, el ministro galo ha recalcado que, de momento, la cuestión "está totalmente fuera de la mesa", al tiempo que ha hecho hincapié en que este tipo de estrechos son "patrimonio de la humanidad" y "no pueden ser bloqueados o sujetos a peajes".

"Tampoco pueden ser utilizados como chantaje. Por esto está totalmente descartada la retirada de sanción alguna contra Irán siempre y cuando esté el estrecho bloqueado. No habrá solución política que dure hasta que el régimen de Irán realice cambios significativos", ha apuntado.

Sobre el despliegue del portaaeronaves francés 'Charles de Gaulle', que ha transitado recientemente el canal de Suez con vistas a dirigirse hacia la zona, Barrot ha destacado que su presencia contribuye a respaldar la "credibilidad de la postura de Francia en materia de defensa".

Estados Unidos e Irán se encuentran sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de esta mediación.