Francia desplegará 70.000 agentes para controlar las manifestaciones: "Seremos inflexibles con los vándalos"

Protestas en París el pasado 17 de octubre. - Aurelien Morissard / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades francesas han confirmado este viernes el despliegue de 70.000 agentes en las calles de las principales ciudades del país para controlar las concentraciones previstas a lo largo y ancho de Francia este fin de semana, en el marco de las movilizaciones masivas de estudiantes y 'chalecos amarillos', advirtiendo de que las fuerzas del orden serán "inflexibles" con quienes protagonicen actos vandálicos.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha confirmado que el despliegue incluirá efectivos locales y fuerzas móviles, tanto de la Policía como de la Gendarmería francesa para una operación que implicará a 70.000 efectivos "para gestionar estos diferentes acontecimientos".

Nuñez ha detallado que se movilizarán unidades especializadas, incluidas "unidades de élite" y unidades especializadas "aire-tierra" para la capital, París, en lo que ha descrito como un dispositivo "extremadamente móvil, ágil y contundente".

El objetivo último es evitar que se repitan las escenas de violencia y saqueo que se vivieron el 17 de octubre, punto en el que Nuñez ha prometido que las fuerzas policiales galas serán "inflexibles" con grupos que realicen actos vándalos.

"Todos los grupos de riesgo se verán afectados y se les impedirá cometer actos vandálicos y actuar, ya se trate de saqueos, ataques contra edificios públicos y, evidentemente, ataques contra las fuerzas de seguridad interior, como ocurre con demasiada frecuencia", ha subrayado.

De esta forma ha recalcado que los actos registrados la semana pasada son "totalmente inaceptables". "Seremos inflexibles con los vándalos, con los saqueadores y con todos aquellos que cometan actos delictivos", ha incidido, para señalar a numerosas convocatorias por parte de "corriente de la ultraizquierda y la extrema izquierda radical" a cometer actos violentos.

"Estaremos plenamente al frente de las operaciones para impedir que se repitan estos saqueos, estos actos vandálicos y estos ataques contra edificios públicos", ha zanjado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que entre las medidas para restablecer el orden público se prohibirán todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales, incidiendo en que la "recomendación general" es que no haya manifestaciones los próximos días.

Tras una reunión con el primer ministro, varios ministros y responsables de los servicios de Inteligencia y de la Administración central, Macron avanzó que los prefectos prohibirán, siempre que sea posible, las manifestaciones convocadas por organizaciones "sin legitimidad", tras lo cual se produjo una cascada de vetos por parte de las autoridades locales y regionales francesas.