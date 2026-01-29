Francia detiene en Gaza su programa de acogida para científicos y artistas y culpa al cierre de Rafá

Archivo - El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en una sesión parlamentaria de preguntas al Ejecutivo - Europa Press/Contacto/Antonin Burat

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha afirmado este martes ante el Senado que el programa de acogida para científicos y artistas 'PAUSE' está suspendido en la Franja de Gaza, alegando que es "prácticamente imposible" realizar evacuaciones "mientras el paso de Rafá (sur) permanezca cerrado", como es el caso, pese a que la condición establecida por Israel para su reapertura --la recuperación de los restos del último rehén-- se cumplió el lunes.

"Recientemente, hemos tenido que suspender las inscripciones para el programa: mientras el cruce de Rafá permanezca cerrado --y estamos trabajando para abrirlo--, es prácticamente imposible llevar a cabo estas evacuaciones", ha explicado Barrot al ser preguntado al respecto por la senadora ecologista Raymonde Poncet-Monge en la Cámara Alta.

Al hilo, el jefe de la diplomacia francesa ha defendido que, mientras el bloqueo del citado cruce fronterizo se mantenga, "sería inapropiado dar falsas esperanzas" a los gazatíes elegidos para el programa de acogida de emergencia para científicos y artistas exiliados. "La prioridad es la reapertura de los pasos fronterizos: entonces podremos reanudar el programa con normalidad", ha apuntado.

Acusado de "falta de voluntad política" por Poncet-Monge, Barrot ha asegurado que su cartera ha realizado "considerables esfuerzos, en colaboración con nuestro consulado general y nuestros socios, para organizar evacuaciones" desde el enclave palestino que, en total, han llevado a Francia "a 50 galardonados (...) y a sus familias".

Las palabras del ministro de Exteriores galo han llegado tres días después de que el Ejército de Israel confirmara haber recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, ubicados en un cementerio del norte de la Franja de Gaza dentro de la Línea Amarilla --la línea de repliegue del Ejército israelí contemplada en el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025-- y hallados después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) facilitara la información necesaria para la localización del cuerpo.

Esta era la condición establecida el día anterior por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para reabrir el paso fronterizo de Rafá, un punto que, como la entrega de rehenes y cadáveres, está previsto en la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Así las cosas, y pese a que múltiples actores han reclamado la reapertura del cruce, desde Hamás hasta el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, Rafá permanece cerrado bajo el control de las autoridades israelíes.

Mientras, el impacto de los pasos fronterizos por parte de Israel está agravando el estado de enfermos y heridos en el enclave, según alertó el martes el Ministerio de Sanidad gazatí. El organismo ha señado esta semana que 4.500 de los 20.000 pacientes que se encuentran a la espera de recibir tratamiento en el extranjero son niños. En concreto, solo 3.100 pacientes han podido salir de Gaza después de que el Ejército de Israel cerrara el paso de Rafá, en la frontera con Egipto, en mayo de 2024.