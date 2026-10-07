Francia entregará una flota de drones a Madagascar para finales de año

Archivo - La ministra de Defensa de Francia, Catherine Vautrin. - Firas Abdullah / Zuma Press / Europa Press
MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
Francia entregará una flota de un centenar de drones a Madagascar para finales de 2026, al tiempo que formará a personal de las Fuerzas Armadas malgaches según ha confirmado la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, de visita en la isla del sureste de África.
"No entregamos solo drones a Madagascar: con nuestros socios, estamos construyendo allí una capacidad completa y sostenible, desde la formación de los telepilotos hasta el mantenimiento en condiciones operativas, pasando por la doctrina de empleo", ha indicado tras reunirse con el presidente de Madagascar, Michaël Randrianirina.
De esta forma ha concretado que "para finales de año, un centenar de drones habrán sido puestos a disposición de las Fuerzas Armadas malgaches", cuyos futuros operadores serán formados por el Ejérctio francés.
"En paralelo, acompañamos el desarrollo de una capacidad de vigilancia y reconocimiento adaptada a las necesidades de Madagascar", ha señalado tras visitar una empresa franco-malgache que diseña y produce sus drones en la capital, Antananarivo, fábrica de la que ha salido un primer dron de vigilancia y reconocimiento construido en Madagascar que Francia ha cedido al país africano.
"Vigilancia de los accesos marítimos, apoyo a las operaciones humanitarias, soporte a los trabajos de ingeniería o transporte de material a zonas de difícil acceso: los usos son múltiples", ha señalado Vautrin para recalcar que la cooperación refleja la voluntad de cooperar dar a Francia y Madagascar "los medios para proteger mejor sus territorios y su soberanía".
De esta forma, ha considerado "esencial" disponer de las capacidades de vigilancia ante retos comunes en materia de seguridad de la navegación, protección de nuestros recursos marítimos y lucha contra los tráficos.