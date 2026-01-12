Francia lanza su nuevo servicio militar voluntario

Archivo - Desfile militar en París (Francia) - Europa Press/Contacto/Stefano Lorusso - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha puesto en marcha este lunes la campaña de reclutamiento para su nuevo servicio militar voluntario de diez meses retribuido que aspira a cubrir las plazas que reclaman las Fuerzas Armadas para estar preparadas ante un posible conflicto.

En total, hay 3.000 plazas disponibles para formar a operadores de drones, cuidadores, especialistas en informática e incluso panaderos. Para optar a estos puestos es necesario tener entre 18 y 25 años y presentar la solicitud antes de abril. La incorporación será entre septiembre y noviembre con un mes de instrucción y contempla alojamiento, comida, una paga de 800 euros y un descuento del 75 por ciento en los ferrocarriles franceses.

El 80 por ciento de los reclutas serán jóvenes de entre 18 y 19 años, futuros soldados para quienes el servicio militar servirá como año sabático antes de acceder a la educación superior. El resto tendrán hasta 25 años y serán seleccionados por su especialización como ingenieros, enfermeros, traductores, etcétera.

El coste previsto del servicio militar con pagas, equipo, ropa y alojamiento para el periodo 2026-2030 es de 2.300 millones de euros. El Gobierno aspira a reclutar a 4.000 voluntarios en 2027, 10.000 en 2030 y alcanzar los 42.500 en 2035.

"Serán entrenados para reaccionar en situaciones incómodas, para actuar dentro de un grupo organizado, solidario y sólido, donde todos, independientemente de su origen social, historia personal, opiniones o religión, sirven bajo el mismo uniforme, según los principios de igualdad, fraternidad y justicia, y donde se recompensa el mérito", ha explicado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fabien Mandon.

El propio Mandon ha apuntado que serán un recurso valioso en caso de conflicto futuro. "Por supuesto, si hubiera una gran crisis en nuestro país, todo el conocimiento de los jóvenes que habrán vivido un año en las fuerzas armadas, que habrán aprendido un oficio, podría ser utilizado para ayudar al país a enfrentar una crisis importante", ha explicado.