Francia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad por la expansión de la invasión israelí en el sur de Líbano

Militares israelíes ante la fortaleza de Beaufort, en el sur de Líbano - Israel Defense Forces / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha pedido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar la "injustificable" invasión israelí del sur de Líbano y la expansión de esta operación anunciada el viernes por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En una entrevista a la cadena BFMTV, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha lamentado que Israel ha cometido un "grave error" con esta invasión que comenzó en marzo, al poco de estallar la guerra de Irán y la reanudación de sus combates contra las milicias del partido libanés Hezbolá, aliado iraní.

"He solicitado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque, si bien reconocemos el derecho de Israel, como el de todos los países, a la legítima defensa, nada puede justificar la continuación de las operaciones militares israelíes en Líbano y su ocupación cada vez más profunda del territorio libanés", ha explicado el ministro.

Barrot ha realizado estas declaraciones a las pocas horas de que el Ejército de Israel capturara este domingo el histórico castillo de Beaufort, o Qalat al Shaqif para los árabes, una milenaria estructura defensiva levantada durante la era de las Cruzadas, de enorme importancia simbólica y estratégica.

El próximo objetivo del avance israelí será el río Zahrani, a 15 kilómetros al norte del Litani, como apuntan todas las órdenes de evacuación forzada que está enviado el Ejército israelí a la población libanesa durante este fin de semana. "Cualquier movimiento hacia el sur podría poner sus vidas en peligro", ha avisado el Ejército en una alerta generalizada a todos los ciudadanos libaneses que siguen residiendo entre ambos ríos.