Francia protesta ante Irán por la entrada de fuerzas de seguridad y el cierre de un centro cultural francés en Teherán

Archivo - El ministro frances de Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot - Kai Taller/Arenaakcji / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés ha manifestado su rechazo a la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes en las instalaciones del Centro de Lengua Francesa de Teherán y al posterior cierre de este espacio cultural dedicado a la enseñanza del idioma, motivo por el que ha anunciado la llamada a consultas de su embajador en la capital iraní.

En una declaración difundida en redes sociales, el portavoz del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés ha calificado la actuación de las autoridades iraníes de "injustificable e inaceptable" y ha asegurado que Francia condena los hechos ocurridos "en los términos más enérgicos posibles.

París considera que este episodio constituye un nuevo ataque contra las actividades culturales francesas desarrolladas en Irán y ha relacionado este incidente con la agresión sufrida el pasado mes de julio por dos trabajadores de la Embajada de Francia en el país.

El Ministerio francés ha advertido además de que el cierre del centro tendrá consecuencias para la población iraní que se beneficia de sus servicios. Según la diplomacia francesa, miles de ciudadanos iraníes participan cada año en los cursos de francés impartidos por esta institución.

Ante esta situación, el Ejecutivo francés ha anunciado que adoptará "las medidas oportunas" en respuesta a las actuaciones de las autoridades iraníes. Como parte de la reacción diplomática, el titular de Europa y Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha dado la orden de convocar al embajador de la República Islámica, que deberá comparecer ante la sede del Quai d'Orsay.