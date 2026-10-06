Francia realiza un ensayo de un nuevo misil balístico intercontinental sin carga nuclear

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa en La Moncloa el 30 de septiembre de 2026 (archivo) - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Francia han llevado a cabo este martes el primer lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico intercontinental tipo M51 desde un submarino nuclear situado frente a las costas del departamento francés de Finisterre (noroeste), un ensayo que ha sido presenciado por el presidente francés, Emmanuel Macron.

El Ministerio de Defensa francés ha especificado en un comunicado que el lanzamiento del misil, que ha impactado en el norte del océano Atlántico, ha sido efectuado por el submarino 'Le Vigilant' y ha recalcado que el ensayo "demuestra la excelencia de la alta tecnología (...) puesta en marcha en el marco de la disuasión".

"El misil fue seguido durante su fase de vuelo por los medios de la Dirección General de Armamento-Ensayo de Misiles", ha especificado, antes de aclarar que el proyectil "no portaba carga nuclear" y defender que en ensayo ha sido efectuado "con un estricto respeto a los compromisos internacionales de Francia".

Macron ha estado presente en el ensayo abordo de una fragata de la Armada francesa, según ha informado la cadena de televisión francesa BFM TV, sin que el Elíseo se haya pronunciado por ahora sobre el lanzamiento del M51.3, tercera versión del misil mar-tierra M51.