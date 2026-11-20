Archivo - El ministro de Exteriores de Francia, Jean Noel Barrot, en una cena en el Palacio del Eliseo. - PsnewZ / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, ha denunciado este viernes los "crímenes" de Rusia contra Ucrania, tras la oleada de bombardeos en la capital, Kiev, que se saldan con decenas de civiles muertos y daños en las Embajadas de Países Bajos y Austria.

"El Kremlin ha vuelto a atacar Kiev. Civiles muertos. Las embajadas de Austria y de Países Bajos dañadas. Son crímenes. Francia los condena con la mayor firmeza", ha señalado el titular de Exteriores francés, en un mensaje en redes sociales en el que confirma la iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Así, ha dicho que la cita en Naciones Unidas obligará a Rusia a"rendir cuentas". "Vladimir Putin se cree por encima de las reglas. No lo está. No aflojaremos la presión", ha recalcado el ministro de Exteriores galo, quien ha subrayado la "plena solidaridad con el pueblo ucraniano" además de con austriacos y neerlandeses por el ataque recibido en sus legaciones.

Sus respectivas embajadas en Kiev resultaron dañadas como consecuencia del impacto de un proyectil en las inmediaciones, unos incidentes de los que Ucrania ha señalado la responsabilidad de Rusia.

"Esta tarde un proyectil ha impactado detrás de la Embajada de Países Bajos en Kiev. Nuestros colegas están afortunadamente ilesos, aunque hay daños leves en el edificio", informó el ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, quien ha añadido que ya están investigando lo ocurrido. Su homóloga austriaca, Beate Meinl-Reisinger, informó de que otro proyectil impactó "justo delante" de la Embajada, ubicada en el centro de Kiev, y a unos tres kilómetros de la sede diplomática de Países Bajos.