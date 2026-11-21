Archivo - Banderas de la UE frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Francia, Alemania y Suecia han recibido con críticas la nueva propuesta del presidente del Consejo Europeo, António Costa, para el presupuesto comunitario de 2028-2034, que contempla un recorte del 10,2% respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea, pero que no satisface a París por la falta de garantías para las ayudas a los agricultores ni a Berlín y Estocolmo, que reclaman una mayor reducción del gasto.

"La nueva propuesta de negociación sobre el próximo presupuesto plurianual europeo es muy decepcionante", han señalado fuentes del Elíseo, que consideran que las cifras presentadas por el socialista portugués "no son suficientes", especialmente en lo relativo a la Política Agraria Común (PAC) y a las garantías para mantener las ayudas a la renta de los agricultores.

En este sentido, Francia ha advertido de que el planteamiento del socialista portugués "no constituye una base para un acuerdo", dejando clara su oposición al documento a cinco días de la cumbre extraordinaria del 26 y 27 de noviembre, en la que los líderes europeos tratarán de acercar posiciones sobre las próximas cuentas comunitarias.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha reconocido que la nueva propuesta supone "un primer paso", aunque ha advertido de que su volumen total "sigue siendo demasiado elevado", al considerar que un incremento del presupuesto europeo superior al 40% resulta incompatible con los esfuerzos de consolidación de las finanzas públicas que afrontan prácticamente todos los Estados miembro.

"Un presupuesto de la UE que crece más de un 40% al mismo tiempo simplemente no se ajusta a las realidades actuales", ha señalado en un comunicado, en el que ha defendido la necesidad de unas cuentas "modernizadas, realistas y asequibles" que respondan a las prioridades europeas en materia de competitividad, seguridad y defensa.

El canciller también ha advertido de que la nueva propuesta corre el riesgo de agravar los desequilibrios existentes en el marco financiero plurianual existente y ha reclamado correcciones en el sistema de ingresos para garantizar un reparto "justo y equitativo" de las cargas entre los Estados miembros.

Asimismo, ha insistido en que el próximo presupuesto debe garantizar un apoyo "sólido, sostenible y plurianual" a Ucrania, con la participación de los Veintisiete, al considerar que la seguridad europea constituye una responsabilidad compartida que todos los países deben asumir.

Pese a sus reservas, Merz ha agradecido a Costa su "pragmatismo y compromiso" para encauzar las negociaciones y se ha mostrado dispuesto a trabajar para alcanzar un acuerdo antes de que termine 2026, un objetivo que considera de interés para el conjunto de Europa.

En la misma línea, la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, ha reconocido que el nuevo documento supone "un paso en la dirección correcta", aunque ha advertido de que los Veintisiete todavía están "muy lejos de alcanzar un compromiso", al considerar que el presupuesto sigue siendo demasiado elevado y que la contribución de Suecia aumentaría excesivamente.

"La UE tiene que tomar decisiones difíciles sobre sus prioridades, igual que hacemos todos en casa", ha defendido Rosencrantz, que ha insistido también en que Estocolmo quiere unas cuentas centradas en la competitividad y la seguridad de Europa, una posición que, según ha recordado, mantiene "desde el primer día".

La ministra sueca ha asegurado además que su Gobierno seguirá defendiendo un presupuesto "moderno y justo", después de advertir de que, con la propuesta actual, la aportación de Suecia aumentaría "demasiado".