Francia ve "con preocupación" los ataques de EEUU en el mar Caribe y advierte de la "inestabilidad" en la región

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha criticado este martes las "operaciones militares" llevadas a cabo desde septiembre por el Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas del Caribe, coincidiendo con el despliegue de un portaaviones estadounidense en Latinoamérica y su encuentro con homólogos del G7 en Canadá.

"Hemos observado con preocupación las operaciones militares en el Caribe porque ignoran el Derecho Internacional y porque Francia tiene presencia en esta región a través de sus territorios de ultramar, donde residen más de un millón de nuestros compatriotas", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena de televisión France 24.

El jefe de la diplomacia francesa ha recalcado la necesidad de evitar la "inestabilidad causada por posibles escaladas", después de que el Gobierno de Nicolás Maduro haya anunciado el despliegue de 200.000 militares en respuesta a la "amenaza" que representa Washington en la región.

Barrot ha pronunciado estas palabras desde la localidad de Niagara-on-the-Lake, en la provincia canadiense de Ontario, que acoge las conversaciones entre ministros de Exteriores de países del G7 --Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos-- sobre la guerra en Ucrania y el plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.