La Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Armada de Venezuela ha reconocido este miércoles a la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, como su comandante en jefe, en un acto en la capital venezolana, Caracas, en presencia de los distintos cuerpos de seguridad que le han prestado lealtad.

"Las mujeres y hombres que integramos todos los organismos y cuerpos de seguridad de la patria (...) la reconocemos a usted, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, como la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de los cuerpos policiales", ha declarado el ministro de Interior, Diosdado Cabello, en un evento celebrado en la sede de la Academia Militar venezolana en Fuerte Tiuna.

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha reivindicado que "nuestra lealtad a la Constitución y a la presidenta encargada es absoluta porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del Gobierno y la integridad del pueblo venezolano".

"Bajo su mando, garantizaremos con eficiencia el orden interno y la protección del pueblo, tal como reza en nuestra Carta Magna", ha señalado, asegurando que "no permitiremos que ninguna circunstancia o amenaza, por difícil que sea, pueda ser aprovechada para sembrar el caos en nuestra tierra".

La dirigente venezolana ha recibido la "espada del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar" acompañada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, entre otras autoridades del país, y en presencia de distintos fuerzas y cuerpos de seguridad, un acto retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV.

Rodríguez ha aprovechado su comparecencia para "felicitar" a la FANB por su "desempeño antes, durante y después de la agresión" de Estados Unidos el pasado 3 de febrero, que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

"Aquí nadie se rindió, aquí estuvimos en combate y por eso yo digo con mis compañeros honor y gloria a los héroes y heroínas del 3 de enero del 2026 que dieron batalla, que combatieron, que no se entregaron y dieron lo más sagrado que puede tener un ser humano como es su propia vida", ha reclamado, antes de reiterar su "solidaridad" hacia los seres queridos del centenar de víctimas mortales que dejó dicho ataque.

La mandataria ha destacado que lo que sucedió tal día fue "una batalla desigual de una superioridad tecnológica y un armamento desconocidos" por parte de Washington y, alentando a "aprender" de los "infortunios", ha anunciado la creación de una "oficina nacional para la defensa y la seguridad cibernética" de Venezuela.

El organismo, ha indicado, funcionará bajo el Consejo de Vicepresidentes y en particular de la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a quien ha pedido que sume "sus amplias capacidades" a las de otros expertos y el "Consejo Científico Militar" al servicio de la defensa del "espacio cibernético" de Venezuela.

Rodríguez fue investida presidenta interina de Venezuela el pasado 5 de enero, días después de la captura de su predecesor, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores que se saldó además con la muerte de un centenar de personas.