Las fuerzas de Israel "neutralizan" a un hombre tras un supuesto intento de apuñalamiento cerca de Jerusalén

Archivo - Policías de Israel en una imagen de archivo. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han "neutralizado" este miércoles a una persona tras un supuesto intento de ataque con arma blanca en un puesto de control situado entre Jerusalén y Belén, en Cisjordania, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

La Policía israelí ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que los agentes "identificaron a un sospechoso" llegado desde Cisjordania y ha agregado que durante el registro "sacó un cuchillo".

"Los guardias del puesto de control abrieron fuego contra el sospechoso, que fue neutralizado", ha manifestado, antes de resaltar que "no hubo bajas" entre las fuerzas israelíes.