Las fuerzas de RDC matan a seis condenados a muerte durante un intento de fuga en el norte del país

Archivo - Soldados de República Democrática del Congo (RDC) en una imagen de archivo - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de República Democrática del Congo (RDC) han matado a tiros a seis presos condenados a muerte durante un intento de fuga en una cárcel de Lubunga, en los alrededores de Kisangani, capital de la provincia de Tshopo (norte).

El burgomaestre de Lubunga, Baudouin Kayongo Bulaya, ha resaltado que el intento de fuga de la prisión de Osio ha tenido lugar a primera hora de la madrugada y ha especificado que intentaron taladrar uno de los muros externos del centro penitenciario.

"Tras haber logrado abrir una brecha en el muro y salir del recinto carcelario, los detenidos se encontraron con militares destinados a la guardia, quienes usaron sus armas", ha manifestado en declaraciones concedidas al portal congoleño de noticias Actualité.

Bulaya ha hecho un llamamiento a la calma a la población y ha apuntado que la situación está ya bajo control, al tiempo que ha subrayado que se abrirá una investigación para determinar todas las circunstancias en torno a este intento fallido de fuga por parte de estos presos.