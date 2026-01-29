Las fuerzas de Rusia matan a dos sospechosos de planear un atentado contra un lugar de culto y una vía férrea

Archivo - Detalle de un coche de la Policía rusa - MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la muerte de dos personas sospechosas de preparar un ataque terrorista contra una institución religiosa y una vía férrea en la república de Daguestán, en el Cáucaso Norte.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha afirmado que los sospechosos actuaban "en coordinación con representantes de una organización terrorista internacional prohibida en Rusia" y ha agregado que los objetivos eran "un lugar religioso" y "una sección de la vía férrea entre Majachkala y Derbent.

Así, ha manifestado que los sospechosos mantenían a través de Telegram comunicaciones con "un encargado de reclutamiento" del citado grupo terrorista, no especificado, tras lo que juraron lealtad a la organización y "se declararon dispuestos a perpetrar un ataque terrorista", para lo que "seleccionaron objetivos, llevaron a cabo labores de vigilancia y ensamblaron un artefacto explosivo".

El FSB ha recalcado que durante el intento de arresto de estas dos personas cerca de la estación de tren de Ulubiyevo, "los terroristas ofrecieron resistencia armada y murieron en el tiroteo", que se saldó sin bajas entre los agentes y la población civil, según la versión facilitada por el organismo.

"En el lugar se hallaron armas de fuego, munición y un artefacto explosivo de fabricación artesanal, que fue desactivado por artificieros del FSB", ha remarcado, al tiempo que ha apuntado que también confiscaron "literatura extremista" y "símbolos del grupo terrorista" durante las inspecciones de las viviendas de los dos sospechosos.

Por último, ha hecho hincapié en que la investigación sigue en marcha y ha alertado a la población rusa de que "hay criminales que buscan a través de Internet, redes sociales y aplicaciones de mensajería a posibles candidatos para perpetrar ataques terroristas y sabotajes para dañar al país".

"Advertimos de que todas las personas que se muestren de acuerdo con apoyar al enemigo serán identificadas y procesadas, con penas que pueden llegar a la cadena perpetua", ha zanjado el FSB, sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre el grupo al que podrían pertenecer los sospechosos.