Las fuerzas del sur de Yemen declaran una "movilización popular" contra los hutíes a partir del 14 de octubre

Archivo - Imagenes de archivo de bombardeos saudíes en Saná (Yemen) - Hani Al-Ansi/dpa - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas del sur de Yemen, aliadas del Gobierno yemení desplazado a Adén, han anunciado este domingo el comienzo de una "movilización popular general" a partir del próximo 14 de octubre en medio del repunte de las hostilidades entre el Ejército yemení y su aliado saudí contra la insurgencia hutí que controla desde hace una década la capital del país, Saná.

El Consejo de Transición del Sur (CTS) ha mantenido una reunión extraordinaria de sus comités central y locales precisamente en Adén tras la que han terminado llamando a esta movilización "para defender el sur de Yemen y su proyecto nacional" ante la situación actual. El CTS es una organización separatista que ha terminado auxiliando a regañadientes al Gobierno yemení de Adén, reconocido por la comunidad internacional.

Tras el encuentro, el CTS ha declarado el comienzo de los preparativos para esta movilización que comenzará con una marcha multitudinaria por toda la ciudad con motivo del aniversario de la Revolución del 14 de Octubre: la rebelión armada que las fuerzas del sur comenzaron en 1963 contra el entonces Protectorado británico y la Federación de Arabia del Sur.

En un comunicado publicado por el portal de noticias yemení South24, el CTS explica que la movilización tiene el objetivo de "salvaguardar los logros, la seguridad y la soberanía del Sur frente a los hutíes y su gran aliado regional, Irán, que está impulsando un "proyecto expansionista" basado en la "tutela y la ocupación".

No obstante, el CTS también envía un aviso a Arabia Saudí, a la que acusa de desestabilizar sus planes para el sur de Yemen. Exige a Riad, en este sentido, la disolución inmediata de unos órganos llamado "consejos de coordinación", financiados por los saudíes, que amenazan "la representación política de la causa del sur".

El pasado 2 de enero, cabe recordar, el CTS anunció planes para celebrar un referéndum sobre la independencia en un plazo de dos años. En respuesta, Arabia Saudí lanzó ataques aéreos contra las fuerzas del sur y desplegó tropas leales a Riad en Hadramaut.