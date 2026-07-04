Fuerzas tuaregs lanzan una nueva ofensiva múltiple contra varias localidades del centro-oeste de Malí

Archivo - Imagen de archivo de un miembro de la comunidad tuareg en Malí- Europa Press/Contacto/Nicolas Remene - Archivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Las fuerzas separatistas tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA) han anunciado el comienzo esta madrugada de una nueva ofensiva múltiple contra una de las principales ciudades del país, Gao, y las comunidades estratégicas de Aguelhok y Anefif en lo se trataría de una continuación de gran ofensiva coordinada que emprendieron junto a grupos yihadistas en abril, y que puso temporalmente en jaque a la junta militar del país.

El portavoz del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, ha confirmado el inicio de estos ataques a la cadena Radio France Internationale, que también ha verificado la información por fuentes propias, como lo ha hecho igualmente el Africa Corps, el antiguo grupo de mercenarios ruso Wagner que asiste a los militares malienses en tareas de antiterrorismo.

Finalmente ha sido el Ejército quien ha terminado de ratificar esta sucesión de ataques "contra posiciones militares" en las localidades mencionadas así como en Sevaré y Kenioroba antes de dar la situación por controlada y estimar que al menos 26 tuaregs y un militar han muerto en estos combates.

"En Sévaré, han sido neutralizados 20 terroristas en motocicletas y vehículos equipados. En Gao, un soldado aliado falleció y cuatro resultaron heridos, todos recibiendo atención médica; seis terroristas fueron neutralizados y un vehículo fue destruido", han informado los militares en redes sociales.

EL INICIO DE LA "LIBERACIÓN" DEL AZAWAD

El portavoz del FLA, por su parte, no se ha andado con paños calientes y ha anunciado a RFI que "la liberación del Azawad ha comenzado", usando el nombre que los tuareg dan a la región separada que reclaman.

El ataque del FLA a Anefif ha sido especialmente destacable porque se trata de una localidad clave para llegar a Kidal, ciudad capturada por los rebeldes durante la ofensiva de abril.

El Africa Corps, tras confirmar los ataques que han empezado esta madrugada, en torno a las 05.40, ha asegurado en redes sociales que ya ha comenzado una operación conjunta con el Ejército maliense para repeler los ataques: "Las unidades del Africa Corps, en coordinación con el Ejército de Malí, están llevando a cabo con éxito operaciones de combate para repeler el ataque contra estas ciudades pacíficas".

"Los terroristas están llevando a cabo una intensa campaña de propaganda en los medios de comunicación y en las redes sociales, que no tiene nada que ver con la realidad", ha aseverado el comando, que horas después ha publicado en sus redes sociales imágenes de presuntos terroristas abatidos y sus motocicletas empleadas en los ataques, incineradas. "Todo aquel que venga a nosotros con la espada, por la espada perecerá", han avisado.

El ataque que el Ejército ha denunciado en Kenioroba parece tener como objetivo la prisión de la ciudad, a 60 kilómetros de la capital, Bamako, según informaron en un primer momento las fuentes de RFI.

Cabe recordar que, en abril, el FLA ya efectuó una ola de ataques coordinados con un aliado de excepción, la organización yihadista del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculada a Al Qaeda, con la que supuestamente mantuvo contactos previos durante meses para coordinar la mencionada ofensiva.

La ofensiva alcanzó incluso varios cuarteles de la capital y se prolongó durante varias horas, hasta que los insurgentes o bien fueron repelidos, o bien decidieron retirarse para consolidar sus victorias, como la de Kidal, por ejemplo.