Fuerzas ucranianas atacan dos presuntos petroleros de la "flota fantasma" rusa en el mar Negro

Archivo - Imagen de archivo de un dron Barracuda de la Marina ucraniana - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este domingo que las fuerzas del país han atacado en el mar Negro de dos petroleros que, según el mandatario, forman parte de la llamada "flota fantasma" de Rusia, los barcos empleados por Moscú para saltarse las sanciones comerciales internacionales por la guerra.

Zelenski no proporciona detalles sobre el momento en que ocurrió la operación, y se limita a precisar que ha sido efectuado con drones navales explosivos "a la entrada del puerto de Novorosiisk, en el suroeste de Rusia, gracias a las capacidades de "largo alcance" de la Marina ucraniana.

En el pasado, Ucrania ha efectuado esta clase de ataques a través del uso de drones navales con cargas explosivas, como los efectuados por ejemplo en el puerto crimeo de Sebastopol contra la flota rusa del Mar Negro.

"Estos petroleros se utilizaban activamente para el transporte de petróleo, pero ya no", ha manifestado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, acompañado de un vídeo de la operación.

"Agradezco al Jefe del Estado Mayor, Andrii Hnatov, su dirección de la operación y a los oficiales de contrainteligencia del Servicio de Seguridad de Ucrania y a nuestra Armada, sus constantes éxitos", ha añadido Zelenski.

Rusia no se ha pronunciado sobre este ataque.