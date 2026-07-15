Fujimori plantea relación más estrecha entre Perú y Europa para aportar "estabilidad" al escenario internacional

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. - Europa Press/Contacto/El Comercio

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, se ha planteado este miércoles como objetivo que el país andino tenga una relación cada vez más estrecha con Europa, toda vez que ha prometido abrir "una nueva etapa" en la que quiere "fortalecer las instituciones, recuperar la confianza ciudadana e impulsar el crecimiento económico".

En un mensaje en el Libertas Forum que organiza el Partido Popular Europeo en Madrid, Fujimori ha afirmado que Perú "inicia una nueva etapa" con su presidencia, en la que cuenta con el propósito de "fortalecer sus instituciones, recuperar la confianza ciudadana e impulsar el crecimiento económico y contribuir desde la estabilidad a una relación cada vez más estrecha con Europa".

"Europa e Iberoamérica poseen una enorme capacidad para aportar estabilidad, crecimiento y liderazgo en un contexto internacional cada vez más amplio", ha añadido.

La líder peruana ha incidido en reforzar una relación "de confianza, respeto y cooperación" con el continente europeo. "En ese esfuerzo pueden contar con Perú como un país desde el que la unidad entre Europa e Iberoamérica puede proyectarse gracias a nuestra posición geostratégica hacia el Pacífico", ha subrayado.

Fujimori ha recalcado que el volátil escenario geopolítico hace que crezca la responsabilidad de "consolidar una sólida alianza estratégica sustentada en la libertad, la democracia y el Estado de Derecho" entre Perú y Europa.

"Debemos impulsar una agenda común que fortalezca la seguridad frente al crimen organizado, promueve el crecimiento mediante el comercio, la inversión y la innovación, afronte la transformación digital", ha incidido. "Por el pasado que compartimos y el futuro que debemos construir, tenemos la responsabilidad de estrechar aún más los vínculos entre nosotros", ha agregado.