La Fundación Hind Rajab pide a EEUU que impute a Ben Gvir por crímenes de guerra y genocidio

Archivo - Itamar Ben Gvir - Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky - Archivo

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Hind Rajab ha presentado una petición formal al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que impute al ultranacionalista ministro de Seguridad israelí por crímenes de guerra y genocidio como responsable de incitar a la tortura, a la violación, al asesinato y al exterminio durante su desempeño del cargo desde el estallido de la guerra de Gaza.

Ben Gvir, uno de los extremistas más virulentos del gabinete israelí, ha llamado en numerosas ocasiones al desplazamiento forzado de toda la población de Gaza y, de un tiempo a esta parte, ha sido acreedor de la condena internacional por maltratos a miembros de flotillas humanitarias y proponer la destrucción total de Líbano como castigo colectivo por el conflicto entre Israel y Hezbolá. Ben Gvir es un acérrimo defensor del colonialismo en los territorios palestinos ocupados y ha protagonizado numerosas incursiones en la Explanada de las Mezquitas.

La Fundación Hind Rajab, que investiga la actuación de Israel durante la guerra de Gaza, ha enviado esta petición antes de la visita que realizará el ministro a Estados Unidos a partir del 7 de julio. Concretamente, encabezará una delegación oficial a la Cumbre de Jefes de Policía, que se celebrará en la sede de la ONU en Nueva York los días 7 y 8 de julio.

"Desde su nombramiento al cargo a finales de 2022, ha usado su autoridad para imponer una política de tortura sistemática, asesinato, abuso y desplazamiento forzado en toda la Palestina ocupada, y en particular dentro sistema de prisiones israelí", apunta la ONG.

"Dado que varias de sus víctimas han sido ciudadanos estadounidenses", la ONG argumenta que Estados Unidos "tiene tanto la jurisdicción como la obligación legal de procesarlo" en virtud de su propia legislación doméstica sobre Crímenes de Guerra y Genocidio. Estados Unidos, cabe recordar, no forma parte del Tribunal Penal Internacional, pero sí que ha incorporado parcialmente los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, fundamento de la corte internacional, en sus leyes nacionales.

La Fundación, no obstante, sí recuerda a EEUU que forma parte del Cuarto Convenio de Ginebra, que establece que los Estados Partes: "tendrán la obligación de buscar a las personas presuntamente responsables de haber cometido, o de haber ordenado cometer, tales infracciones graves, y deberán llevar a dichas personas, independientemente de su nacionalidad, ante sus propios tribunales".

"Itamar Ben Gvir figura entre los mayores criminales de nuestro tiempo", apunta el responsable de la ONG para Estados Unidos, Jake Romm. "Un hombre responsable de incitar directamente al genocidio y de dar órdenes para asegurar su ejecución; un hombre para quien ni siquiera la matanza de los últimos dos años y medio es suficiente", ha apostillado.

"Todos los Estados del mundo, incluidos los Estados Unidos, tienen la obligación de arrestarlo y llevarlo ante la justicia por sus crímenes. Es más, la tortura y el abuso de ciudadanos estadounidenses por parte de Ben Gvir activan el deber soberano más básico: proteger a los propios nacionales", ha concluido.