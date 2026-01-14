El G7 amenaza con imponer nuevas sanciones a Irán "si continúa su represión de las protestas"

Archivo - El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei - -/Iran's Supreme Leader's Office / DPA - Archivo

Amnistía apela a la "acción diplomática global para señalar el fin de la impunidad" ante la "masacre de manifestantes"

La ONG dice que "la magnitud de los asesinatos y la represión desde el 8 de enero no tiene precedentes"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores del G7 han amenazado este miércoles con imponer nuevas sanciones a Irán "si continúa su represión de las protestas", que comenzaron hace más de dos semanas y que, según organizaciones de Derechos Humanos, dejan por el momento más de 3.400 muertos y "miles" de heridos.

"Estamos dispuestos a imponer más medidas restrictivas si Irán continúa su represión de las protestas y la disidencia, en violación del Derecho Internacional y sus obligaciones internacionales", reza un comunicado conjunto publicado por la cartera diplomática francesa.

Asimismo, han instado a las autoridades iraníes a que ejerzan "la máxima moderación, se abstengan de recurrir a la violencia y salvaguarden los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos iraníes", incluido el derecho a la libertad de expresión, de información, de reunión pacífica, todo ello "sin temor a represalias".

"Nos preocupa profundamente el elevado número de muertos y heridos reportados. Condenamos el uso deliberado de la violencia y los muertos, las detenciones arbitrarias y las tácticas de intimidación empleadas por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes", han expresado.

En este sentido, han rechazado "firmemente la escalada de la brutal represión" contra la "población iraní, que ha demostrado valentía desde finales de diciembre de 2025 al expresar sus legítimas aspiraciones a una vida mejor, dignidad y libertad".

AMNISTÍA: ACCIÓN DIPLOMÁTICA ANTE MASACRE

La ONG Amnistía Internacional ha apelado a la "acción diplomática global para señalar el fin de la impunidad" ante la "masacre de manifestantes", después de denunciar que pruebas fidedignas revelan "ejecuciones masivas ilegítimas cometidas a una escala sin precedentes en medio de un bloqueo continuo de Internet impuesto" para "ocultar sus crímenes".

"Esta espiral de derramamiento de sangre e impunidad debe terminar. Incluso considerando el sombrío historial de las autoridades iraníes de cometer graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de Derecho Internacional durante las sucesivas oleadas de protestas, la gravedad y la magnitud de los asesinatos y la represión desde el 8 de enero no tiene precedentes", ha declarado la secretaria general de AI, Agnes Callamard.

Así, ha lamentado que, "mientras amplios sectores de la sociedad iraní inundaban las calles desafiando las balas", las autoridades "han librado su represión más mortífera hasta la fecha". "Han recurrido deliberadamente a asesinatos masivos de manifestantes que exigen un cambio fundamental y la transición del sistema de la República Islámica a un nuevo sistema de gobierno que respete los Derechos Humanos y la dignidad de las personas", ha expresado.

La organización no gubernamental ha instado a los Estados miembros de la ONU a "reconocer que la impunidad sistémica y continua por los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en protestas actuales y pasadas ha envalentonado a las autoridades iraníes a persistir en su conducta criminal".

Así, les ha pedido "tomar medidas inmediatas y coordinadas para impedir un mayor derramamiento de sangre", incluyendo la convocatoria de sesiones especiales en el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad de la ONU.

De hecho, les ha pedido considerar el establecimiento de mecanismos de justicia internacional destinados a impulsar investigaciones y enjuiciamientos penales "inmediatos de quienes han cometido crímenes de Derecho Internacional y graves violaciones de Derechos Humanos".