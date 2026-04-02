El Gabinete ministerial de Perú solicitará el voto de confianza del Parlamento tras las elecciones generales

Archivo - Bandera de Perú en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente encargado del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, ha anunciado este miércoles que el nuevo gabinete ministerial del país se presentará ante el Parlamento para pedir el voto de confianza, tras la celebración de las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 12 de abril.

"El gabinete ministerial se va a presentar luego de las elecciones. Eso fue lo que conversé con el presidente del Consejo de Ministros, el general (Luis) Arroyo, la vez que me visitó acá. Apenas pasa el proceso electoral, se va a coordinar la fecha en que se va a presentar el nuevo gabinete", ha señalado Rospigliosi en declaraciones a los medios recogidas por el diario peruano 'El Comercio'.

Pese a que Rospigliosi no ha aclarado la fecha exacta en la cual el gabinete se presentará ante el pleno del Congreso, sí ha señalado que la misma servirá para poner el foco en temas que causan una "enorme zozobra y terror entre la población", como es el de la inseguridad ciudadana, algo que, según ha considerado, se ve agravado por las "sucesivas crisis" y cambios en el gabinete".

"Perú requiere estabilidad para poder ganar esta batalla, esta guerra, cosa que todos deseamos", ha considerado el presidente encargado del Congreso, tras lamentar la "desorganización" que enfrenta el país en la actualidad.

"Yo hace poco me reuní con el ministro del Interior del gabinete (de Denisse Miralles), conversábamos de cosas importantes y al poco tiempo cambiaron al gabinete y ahora tenemos otro ministro del Interior y otro gabinete", ha agregado.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, fue investido a mediados del pasado mes de marzo, poco después de que su predecesora, Denisse Miralles, presentara su dimisión apenas un día antes de la fecha prevista para que el gabinete interino acudiese al Congreso para solicitar su voto de confianza.

Esta investidura se produjo en una ceremonia encabezada por el mandatario interino, José Balcázar, --arribado a la Presidencia peruana después de que una moción de censura se llevara por delante a su predecesor, José Jerí, en otro episodio de inestabilidad política e institucional en el país latinoamericano-- quien entonces formuló nuevos cambios dentro del gabinete.