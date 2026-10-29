Gabón confirma la muerte de tres personas por el hundimiento de una plataforma petrolífera

Banderas de Gabón en una calle de la capital, Libreville (archivo) - Liu Qiong / Xinhua News / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Gabón han confirmado la muerte de tres personas a causa del hundimiento de una plataforma petrolífera frente a sus costas durante la jornada del sábado, después de que los equipos de búsqueda y rescate hayan hallado sus cadáveres atrapados en la estructura sumergida.

El jefe del Estado Mayor de la Armada gabonesa, Charles Hubert Bekale Meyong, ha indicado en un comunicado leído a través de la televisión pública que hasta ahora se ha podido localizar los cadáveres de tres de los cinco desaparecidos gracias a las labores de un robot, con los trabajos de recuperación en marcha y las labores de búsqueda aún activas en la zona.

"Hasta la fecha, 110 personas han sido rescatadas por los activos navales y aéreos de las Fuerzas de Defensa y Seguridad", ha señalado, antes de resaltar que "los equipos siguen totalmente movilizados para localizar a las otras dos personas" y destacar que lo sucedido en la plataforma petrolífera es objeto de una investigación de la Fiscalía desde el 25 de octubre.

La plataforma Prospector 5, propiedad de la empresa Borr Drilling y explotada por BW Energy Gabon SA, se hundió el sábado frente a las costas de la provincia de Nyanga (suroeste). Tras ello, el presidente gabonés, Brice Oligui Nguema, mostró su "profunda emoción" por el "accidente" y ordenó la movilización de "todos los medios del Estado" para las labores de búsqueda y rescate.