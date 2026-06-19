La gestora de la central nuclear de Zaporiyia denuncia "un ataque masivo" con drones de Ucrania

Archivo - Central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El organismo gestor de la central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania y controlada por Rusia al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022, ha denunciado este viernes un "ataque masivo" con drones por parte de Ucrania contra una instalación de transporte en la planta, un suceso que se ha saldado sin víctimas, pero con daños materiales.

"El centro de transporte de la central nuclear de Zaporiyia ha sufrido un ataque masivo con drones", ha dicho la gestora en un comunicado publicado en redes sociales, antes de acusar directamente a Ucrania de lo sucedido y confirmar catorce impactos. "Uno de ellos ha causado un incendio en una de las plataformas de transporte", ha especificado.

"Lo más importante es que no hay bajas", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que "la extensión total de los daños no puede ser valorada debido al elevado riesgo de nuevos ataques". "Pese a las provocaciones, el personal de la planta adopta todas las medidas necesarias para mantener unas operaciones seguras y estables en la instalación", ha puntualizado.

Así, ha manifestado que "el objetivo de estos ataques es obvio". "Interrumpir la infraestructura de transporte de la planta, complicar la logística y el transporte de personal, creando así riesgos adicionales para el funcionamiento seguro de la central nuclear de Zaporiyia", ha alertado.

Las autoridades rusas han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de lanzar ataques contra las instalaciones y sus alrededores y han alertado del riesgo de accidente nuclear, si bien Kiev achaca a Moscú este tipo de incidentes.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha indicado que durante la última noche han sido derribados 133 drones ucranianos en las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Vorónezh, Oriol, Smolensk, Tula, Rostov y Riazán, así como sobre el mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014.