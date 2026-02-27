Ghana afirma que 55 de sus ciudadanos han muerto tras sumarse a las filas rusas durante la invasión de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un carro de combate del Ejército de Rusia en Ucrania. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

Las autoridades de Ghana han confirmado este viernes que 55 de sus ciudadanos han muerto en combates en el marco de la invasión de Ucrania tras ser reclutados por el Ejército de Rusia, de un total de 272 que se calcula que han participado desde que comenzó la guerra hace ya más de cuatro años.

Durante su visita a Ucrania, el ministro de Exteriores ghanés, Sam Okudzeto Ablakwa, ha lamentado que estos ciudadanos "se hayan visto arrastrados a este conflicto armado por parte de redes de tráfico de personas".

"Esto es deprimente y terrorífico", ha aclarado, al tiempo que ha cifrado en dos los prisioneros de guerra ghaneses. "Como Gobierno responsable, no podemos mirar para otro lado ante estas estadísticas. No son solo números, representan vidas humanas y la esperanza de muchas familias ghanesas", ha aclarado.

En este sentido, ha incidido en que "por ello el Gobierno está determinado a concienciar para que la juventud esté protegida". "Esta no es nuestra guerra y no podemos permitir que los jóvenes se conviertan en escudos humanos de terceros", ha añadido.

"Los dos compatriotas que han sido capturados han hablado de los graves peligros y han advertido a los jóvenes para que no se dejaran tentar, independientemente de los incentivos económicos; esperamos que nuestros jóvenes los escuchen", ha aseverado.

Okudzeto Ablakwa ha expresado en un comunicado su "más profunda gratitud" con su homólogo ucraniano, Andri Sibiga, "por su hospitalidad y el progreso tremendo en el marco de las relaciones bilaterales desde que llegué a Kiev".

"Ha sido un honor unirme a él para depositar flores en el Muro del Recuerdo y hablar de una vasta cantidad de asuntos", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que las autoridades ucranianas cifran en unos 1.780 los africanos procedentes de 36 países que han participado en la guerra como parte del bando ruso.