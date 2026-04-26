El gigante petroquímico chino Hengli niega vínculos con Irán tras recibir sanciones de EEUU

Archivo - Imagen del complejo petroquímico de la compañía Hengli en la provincia de Lianoning - Europa Press/Contacto/Yang Qing - Archivo

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La petroquímica china Hengli, operadora de la segunda refinería privada más grande del país, ha rechazado categóricamente que mantenga vínculo comercial alguno con Irán, el motivo esgrimido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para imponer el pasado viernes sanciones a la compañía.

"La compañía nunca ha realizado transacciones comerciales con Irán, y todos sus proveedores de petróleo crudo se han comprometido y garantizado que el origen del petróleo crudo suministrado no está sujeto a las sanciones de Estados Unidos", ha explicado la empresa en un documento remitido este domingo a la Bolsa de Shanghái.

Hengli ha asegurado que ahora mismo su producción y operaciones se desarrollan con "normalidad" y que cuenta con "suficientes reservas de crudo para cubrir las necesidades de procesamiento durante más de tres meses".

La empresa, de todas formas, ha contratado a "un equipo internacional de servicios legales especializados en cumplimiento de sanciones para evaluar sistemáticamente las posibles vías de respuesta".

Por último, traslada su firme oposición contra una "acusación infundada" que ha ido acompañada de "sanciones unilaterales ilegales que ignoran los hechos y violan las normas del comercio internacional".

VÍNCULOS CON IRÁN Y SU EJÉRCITO

El Tesoro estadounidense, en su pliego de sanciones, denunció que Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co, operadora del gran complejo petroquímico de la provincia de Liaoning, es un actor "vital" en el sostenimiento de la economía petrolera de Irán "al adquirir de Teherán miles de millones de euros de crudo".

Las refinerías estatales chinas se han distanciado de la compra de crudo iraní pero los gigantes privados (entre ellos una multitud de pequeñas procesadoras de crudo, las llamadas "teteras") han cubierto este vacío aprovechando los suculentos descuentos ofrecidos por el Gobierno iraní.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU, el organismo del Departamento del Tesoro encargado de investigar a estas empresas, ha determinado que, desde al menos 2023, Hengli ha recibido cargamentos de petróleo iraní procedentes de una serie de buques sancionados que por sí solos han entregado más de cinco millones de barriles de crudo iraní.

Hengli, además, "ha desempeñado un papel fundamental en la compra de petróleo crudo a las fuerzas armadas iraníes" supervisados por la empresa Sepehr Energy Jahan Nama Pars, brazo comercial del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, lo que ha generado "cientos de millones de dólares en ingresos para el Ejército iraní".