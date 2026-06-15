El gobernador de California denuncia una investigación judicial "infundada" por "orden de Trump"

Archivo - El gobernador de California, Gavin Newsom - Jonathan Alcorn/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha asegurado este lunes que el Departamento de Justicia le está investigando a él y a su esposa, Jennifer Siebel Newsom, sin tener prueba alguna en su contra en una maniobra que atribuye a una orden del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Donald Trump pidió que me detuvieran el año pasado y ahora ha ordenado a su Departamento de Justicia que me investigue", ha afirmado Newsom en un mensaje grabado publicado este lunes. "La semana pasada supe que esta campaña ha alcanzado mi hogar para ir a por mí, para ir a por mi esposa, Jen", ha añadido.

El gobernador, una de las figuras más relevantes del opositor Partido Demócrata, ha rechazado que haya cometido ningún delito, ni él ni su esposa. Sin embargo, en los últimos días "los agentes federales han llamado a las puertas de amigos de la familia y de antiguos empleados" para "pedir registros", "escarbando en años y años de documentos" y "abusando del proceso del gran jurado" para intentar encontrar algún tipo de delito. "No porque haya un delito, sino porque intentan encontrar uno", ha resaltado.

Newsom no ha especificado la naturaleza concreta de la investigación, el enfoque de las preguntas lanzadas a sus amigos y trabajadores ni el tipo de documentos que se han llevado o revisado los agentes federales, pero considera que es Trump quien impulsa las sospechas solo porque el político californiano está planteando presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. Trump "odia todo lo que le he llamado con razón, una y otra vez, por sus mentiras y engaños", ha asegurado.

"Ha activado las palancas del poder para su propio provecho personal, para beneficiar a sus lacayos e intentar encarcelar a sus oponentes", ha denunciado.

Newsom se ha referido a otras investigaciones contra rivales políticos de Trump como la del senador Adam Schiff, la de la fiscal de Nueva York Letitia James, la del exdirector del FBI James Comey, la del expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell o la del excandidato a vicepresidente y Gobernador de Minnesota Tim Walz. "Uno por uno, todo el que ha desafiado a Trump ha terminado en su lista de objetivos y desde hoy tengo el orgullo de estar yo también en su lista", ha remachado.