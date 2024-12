El gobernador demócrata de Colorado carga contra Biden por el indulto de su hijo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden - Europa Press/Contacto/Chris Kleponis - Pool via CN

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado de Colorado, el demócrata Jared Polis, ha salido al paso de la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de indultar a su hijo Hunter, condenado por la Justicia por posesión de armas y delitos fiscales, una decisión que el mandatario aseguró que no tomaría pero que finalmente ha adoptado a menos de dos meses de abandonar la Casa Blanca.

Aunque el gobernador Polis ha matizado que como padre entiende la decisión adoptada por Biden, ha criticado que el mandatario haya supeditado los intereses de su familia a los del país. "Este es un mal precedente que puede ser aprovechado por los presidentes posteriores", ha advertido el gobernador demócrata en su perfil oficial en redes sociales.

"Cuando uno se convierte en presidente, su papel es el de 'pater familias' de la nación. Hunter se buscó el mismo los problemas legales a los que se enfrentó, y uno puede simpatizar con sus luchas y, al mismo tiempo, reconocer que nadie está por encima de la ley, ni un presidente ni el hijo de un presidente", ha aseverado el gobernador Polis.

En la misma línea, el congresista por Arizona Greg Stanton ha señalado que, a pesar de "respetar" al presidente Biden, considera que "se ha equivocado" al conceder el perdón a su hijo. "Este no era un proceso políticamente motivado. Hunter cometió delitos graves, y fue condenado por un jurado de iguales", ha destacado el representante demócrata.

Sin embargo, otras figuras demócratas, como el ex fiscal general de Estados Unidos con Barack Obama entre 2009 y 2015, Eric Holder, han mostrado su apoyo a Biden ante una decisión que consideran "justificada", pues de no ser su hijo, Hunter Biden no hubiera sido condenado.

"Ningún fiscal de Estados Unidos habría presentado cargos en este caso dados los hechos subyacentes. Después de una investigación de cinco años, los hechos descubiertos no hicieron más que dejarlo claro. Si su nombre hubiera sido Joe Smith, la resolución habría sido, fundamental y más justamente, una declinación", ha manifestado en sus redes sociales.

Hunter fue declarado culpable el pasado junio por tres cargos en un caso relacionado con la compra ilegal de un arma de fuego en 2018 al haberla adquirido cuando era un reconocido consumidor de drogas. Dos de los tres delitos que se le imputaban contemplan una pena máxima de diez años de cárcel, mientras que el tercero de ellos se castiga con hasta cinco años.

El pasado septiembre, el hijo del presidente estadounidense asumió la culpabilidad de nueve cargos, tres de ellos graves, relacionados con el impago de 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, así como de intentar declarar como gastos comerciales pagos que hizo a prostitutas, una suscripción a una página web pornográfica, y la universidad de su hija.