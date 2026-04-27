El gobernador de Florida desvela un nuevo mapa electoral para obtener cuatro escaños más de cara a las elecciones

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis - Europa Press/Contacto/Matias J. Ocner

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha desvelado este lunes el nuevo mapa electoral que permitiría al Partido Republicano sumar cuatro escaños más de cara a las elecciones legislativas federales de noviembre, popularmente conocidas como 'midterms'.

"Nuestro nuevo mapa para 2026 cumple mi promesa de llevar a cabo una redistribución de distritos a mitad de década y representa de manera más justa la composición actual de Florida", ha expresado el gobernador en declaraciones a la cadena Fox News.

Si la legislatura, que cuenta con mayoría republicana tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, aprueba la redistribución, DeSantis firmará la iniciativa y ésta podría ser aplicada de cara a las elecciones en el marco de la batalla de mapas iniciada hace un año entre republicanos y demócratas.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes estadounidense, el demócrata Hakeem Jeffries, ha afirmado que el nuevo mapa "viola descaradamente" una enmienda aprobada en 2010 que prohíbe modificar los distritos con la intención de favorecer o perjudicar a un partido político.

"También viola la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al atacar descaradamente a las comunidades de color. Nos veremos en los tribunales", ha argüido en un mensaje en redes sociales difundido también por la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried.

El anuncio se produce apenas una semana después de que el electorado del estado de Virginia, en la costa este de Estados Unidos, aprobara por un estrecho margen el rediseño de sus distritos electorales bajo el mandato de la gobernadora demócrata Abigail Spanberger.

Cabe recordar que los californianos aprobaron en noviembre de 2025 un nuevo mapa electoral para el Congreso a propuesta de su gobernador, el demócrata Gavin Newsom, tras iniciativas similares impulsadas, primero, por los republicanos en Texas y después en estados de mayoría republicana como Misuri y Carolina del Norte.