El gobernador de Minnesota tilda la investigación de la Administración Trump en su contra de "distracción partidista"

Archivo - El gobernador de Minnesota, Tim Walz
Archivo - El gobernador de Minnesota, Tim Walz - Europa Press/Contacto/Richard Tsong-Taatarii
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 20 enero 2026 20:35
Seguir en

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, ha catalogado este martes de "distracción partidista" la investigación abierta en su contra por el Departamento de Justicia de la Administración Trump y ha afirmado que el estado estadounidense "no se dejará intimidar".

"Los habitantes de Minnesota están más preocupados por la seguridad y la paz que por tácticas legales infundadas destinadas a intimidar a los servidores públicos que apoyan a su comunidad", ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.

Walz ha asegurado que su objetivo es "proteger" a la población. "Las familias tienen miedo. Los niños tienen miedo de ir a la escuela. Los pequeños negocios están sufriendo. Una madre ha muerto y los responsables aún no han rendido cuentas", ha recordado, en alusión a la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En este sentido, ha indicado que el Gobierno federal debe "restaurar la confianza, la rendición de cuentas y el orden público" en vez de dedicarse a llevar a cabo "represalias" con una investigación que "no busca justicia". "El estado de Minnesota no se dejará arrastrar a la política", ha resaltado.

Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis --quien también está siendo investigado por el Departamento de Justicia-- aseguró el sábado que esto "era un claro intento" de intimidarle "por defender" la ciudad. "No me dejaré intimidar. Mi enfoque sigue siendo el mismo de siempre: mantener nuestra ciudad segura", resaltó en redes sociales.

Según medios estadounidenses, ambos políticos demócratas han sido citados a declarar por sus palabras sobre las actuaciones de los efectivos del ICE durante las últimas semanas tras mostrarse en contra de estas fuerzas en el estado de Minnesota.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado