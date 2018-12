El gobernador de Okinawa rechaza la reubicación de la base de EEUU en terrenos ganados al mar

Publicado 15/12/2018 21:34:57 CET

TOKIO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de la isla japonesa de Okinawa, Denny Tamaki, ha reiterado este sábado su rechazo a las obras iniciadas el viernes para la reubicación de los militares estadounidenses destinados en Ginowan en terrenos ganados al mar en Nago y ha advertido de que habrá una respuesta a la iniciativa.

Tamaki visitó el sábado el municipio de Henoko, donde se desarrolla una ambiciosa obra de ingeniería para desecar y llenar de tierra una parcela marítima. Tamaki ha expresado así su apoyo a los vecinos que se han manifestado en contra de la construcción de esta nueva base estadounidense, concentrados ante la base estadounidense de Camp Schwab.

"No dudaré, me acobardaré ni me rendiré aunque seá una lucha contracorriente", ha afirmado en declaraciones recogidas por la televisión estatal japonesa NHK.

Además, Tamaki ha subrayado que las elecciones a gobernador del pasado mes de septiembre son una clara expresión de la voluntad popular de que los estadounidenses se retiren de la zona. Tamaki, un independiente, se impuso con más del 55 por ciento de los votos tras una campaña claramente marcada por la presencia militar estadounidense en Okinawa.

La isla de Okinawa fue el único escenario de combates por tierra entre Estados Unidos y Japón durante la II Guerra Mundial, en 1945. La presencia norteamericana en su territorio recuerda a los japoneses no solo su derrota, sino también los numerosos testimonios que acusaron a las fuerzas estadounidenses de violaciones y otros abusos contra la población. En la actualidad, los residentes de la isla asocian directamente la presencia estadounidense con ruido, polución y crimen.