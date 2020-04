El gobernador de Río de Janeiro anuncia que tiene coronavirus

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, ha comunicado este martes a través de sus redes sociales que ha contraído el coronavirus, el mismo día en que Brasil ha registrado su mayor número de muertes en un solo día por esta enfermedad, 204 en las últimas horas.

"Quiero comunicar a todos que desde el viernes no me vengo encontrando bien, así que he pedido este martes realizar la prueba del Covid-19 y ha dado positivo", ha explicado Witzel, quien pese a los síntomas, ha dicho sentirse bien.

El gobernador del estado de Río ha explicado que seguirá trabajando desde la residencia oficial del Palacio Laranjeiras, pero cumpliendo con las "restricciones" y "recomendaciones médicas".

El Ministerio de Sanidad de Brasil ha confirmado este martes que se han alcanzado las 1.532 muertes en el país, mientras que 25.262 están contagiadas, un 15 y un 8 por ciento más con respecto al día anterior.

"Pido una vez más a la población que se quede en casa porque esta enfermedad, como pueden ver, no escoge y el contagio es rápido", ha insistido Witzel.

El estado de Río de Janeiro es el segundo más afectado de Brasil con 3.410 positivos y 224 decesos, después del de Sao Paulo, con 695 fallecidos y 9.371 contagiados. Según las autoridades sanitarias, los decesos han aumentado un 91 por ciento en la última semana y el 27 por ciento de los fallecidos no pertenecían a ningún grupo de riesgo.

Las autoridades de ambas regiones han sido las primeras en decretar medidas de aislamiento y cuarentena para intentar sofocar el avance del Covid-19, lo que ha provocado no pocas críticas por parte del Gobierno de Jair Bolsonaro, partidario de continuar con la actividad económica y de llevar medidas de restricción de movimientos más laxas.