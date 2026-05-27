La gobernadora de Chihuahua acusa al Estado mexicano de tratar de "fabricar un caso" en su contra

La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua, Maru Campos - Europa Press/Contacto/Josue Perez

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha asegurado este miércoles que el Estado quiere "fabricar un caso" en su contra, durante su comparecencia ante la Fiscalía del país por la operación contra el narcotráfico tras la que murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, el pasado 19 de abril.

"Hoy acudí a la Fiscalía General de la República dando la cara, como siempre lo he hecho. Hoy vuelvo a levantar la voz ante un acto autoritario que pretende, sin respetar la ley, fabricar un caso en mi contra", ha señalado en sus redes sociales.

La gobernadora de Chihuahua ha afeado en el mismo mensaje que "la persiguen con todo el peso del Estado" pese a que ella, ha asegurado, "sí da resultados", mientras "a quienes son señalados por vínculos con el crimen organizado les dan impunidad absoluta".

Así, ha reclamado a la ciudadanía no "normalizar lo que hoy sucede en México: el dolor, la violencia, ni el uso de las instituciones para perseguir a quienes piensan distinto".

"Hoy la pregunta es clara: ¿qué vamos a hacer juntos para defender a México y nuestras libertades? Por Chihuahua, por la libertad, por nuestra patria y por las familias que juramos proteger, vamos a luchar hasta donde tope", ha asegurado.

Campos, que ha reiterado ante la Fiscalía que es objeto de una "persecución política", ha asegurado en un escrito presentado junto a su abogado Roberto Gil y del que se ha hecho eco el diario 'El Sol de México', que su citación es "incontistucional".

"Se me cita bajo la simulación de ser una 'testigo', pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada", ha denunciado en declaraciones a la prensa al término de su declaración como testigo.

Este mismo miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado en rueda de prensa la expulsión de los dos agentes estadounidenses. "Se pidió a la Embajada (de Estados Unidos) que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron", ha afirmado.

Así, ha recordado que fueron cuatro los efectivos que participaron en la operación, dos de los cuales "lamentablemente fallecieron en el país" y los restantes que "no tenían acreditación", por lo que se se solicitó que abandonaran territorio mexicano.

"Ellos entraron legalmente a México pero no se registraron en caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia", ha señalado, antes de indicar que se les dio la opción de realizar dicho registro como alternativa, que rechazaron.