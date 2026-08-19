El Gobierno boliviano respalda al ministro de Economía pese a ser censurado por la Asamblea

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante un acto militar en La Paz. - Europa Press/Contacto/Jose Fernandez

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia del presidente, Rodrigo Paz, ha señalado su respaldo al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, pese a ser censurado por la Asamblea Legislativa, incidiendo en que continuará en el cargo ya que la votación no concitó el apoyo necesario para acarrear su dimisión.

En rueda de prensa recogida por el diario boliviano 'La Razón', el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha confirmado la continuidad de Espinoza, tras aducir que la votación en la Asamblea Legislativa no se dio en las condiciones establecidas por la Constitución para conllevar la destitución del ministro.

"El ministro Espinoza sigue en total ejercicio de sus funciones, porque no corresponde de acuerdo a la sesión dada, y de todos modos una vez que tomase la decisión, si lo hiciera con la Asamblea, debería proceder a la acción del Ejecutivo, y eso no ha sucedido", ha asegurado.

La censura del titular de Economía salió adelante con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones. Según Gálvez, la censura a ministros debe tener dos tercios de votos del total de los legisladores, esto es al menos 111 votos del total de 130 parlamentarios.