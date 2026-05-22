El Gobierno británico insta a Farage aclarar el origen de una donación de unos 5,8 millones de euros en 2024

El líder de Reform, Nigel Farage, en un acto de campaña. - Europa Press/Contacto/Jacqueline Lawrie

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha instado a que el líder del partido ultraderechista UK Reform, Nigel Farage, aclare el origen de una donación de cinco millones de libras (cerca de 5,8 millones de euros) que recibió la formación en 2024 de una empresa de combustible de aviación, ante las dudas de los fondos podrían proceder de negocios con Rusia.

En una carta vista por el diario 'The Guardian', el ministro de Defensa británico, John Healey, ha pedido al dirigente de Reform que confirme que ninguna parte de la suma de cinco millones de libras entregada por AML Global, una empresa de combustible, "procedía de transacciones con empresas energéticas vinculadas al Estado ruso" y que "ningún combustible procedente de refinerías controladas por Rusia ha pasado por su cadena de suministro".

Healy insta entonces que la compañía se someta a una auditoría "completamente independiente" de su cadena de suministro y aduce que las posturas políticas favorables a Rusia hacen que el partido de Farage se sitúe bajo una "nube rusa" que, a su juicio, "solo la transparencia puede levantar".

En el foco se sitúa esta compañía, propiedad de Christopher Harborne, un empresario británico-tailandés que está afincado en Tailandia, y si cumplió con las sanciones vigentes entonces contra Rusia por la invasión de Ucrania lanzada en febrero de 2022.

Según ha defendido dicha empresa en un comunicado al propio diario británico, sus transacciones han cumplido en su totalidad con todas las sanciones británicas e internacionales y realizó exámenes a sus empresas asociadas para garantizar lo mismo.

INTERESES CON LA OFENSIVA EN IRÁN

En otra línea, Healy ha señalado igualmente un supuesto interés de Farage en promover la guerra en Irán, ofensiva que apoyó desde el primer momento, aduciendo su relación con Harborne.

"La ciudadanía tiene derecho a preguntarse si sus intereses económicos influyeron en su postura política y en su apoyo inicial a lanzar a las fuerzas armadas del Reino Unido de cabeza a una guerra en Oriente Próximo sin un plan", ha indicado la carta del ministro de Defensa británico, quien ha afirmado que no le pide devolver el dinero sino que "abra los libros".

"Si las respuestas son tan limpias como sin duda afirmaría, esa transparencia no le costará nada. Si no lo son, el público tiene todo el derecho a saberlo", ha recalcado, incidiendo en que la misiva plantea preguntas que "el interés público le obliga a responder".