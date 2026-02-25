El Gobierno de Camerún achaca a causas naturales la muerte bajo custodia de un destacado líder opositor

Archivo - El presidente de Camerún, Paul Biya, durante un acto en Yaundé en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Kepseu - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Camerún han anunciado este miércoles las conclusiones de su investigación y los resultados de la autopsia realizados tras la muerte en diciembre del opositor Anicet Ekane, fallecido bajo custodia, asegurando que su deceso se debió a causas naturales.

El Ministerio de Defensa camerunés ha indicado que el opositor fue detenido por supuesta implicación en las manifestaciones y disturbios registrados durante los días anteriores en Douala a raíz de la proclamación de los resultados de las presidenciales, antes de destacar que el cadáver no presenta lesiones y que Ekane murió por las enfermedades que sufría, según el portal de noticias ActuCameroun.

Ekane, de 73 años, murió días después de ser detenido en el marco de las citadas protestas, desatadas tras la proclamación de la victoria del presidente, Paul Biya, en los comicios, en medio de denuncias de la oposición sobre un supuesto fraude para beneficiar al jefe de Estado.

El portavoz de la cartera de Defensa, Cyrille Serge Atonfack, especificó tras su muerte que el político sufría "varias patologías crónicas" y aseguró que fue ingresado en el Centro Médico Militar de la Gendarmería Nacional debido a un deterioro de su estado de salud, en medio de reclamaciones del partido de Ekane para esclarecer lo sucedido, llegando a hablar de "asesinato".

Biya, de 92 años, se impuso en dichos comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a Issa Tchiroma Bakary, quien antes del anuncio final había dicho que contaba con pruebas de que se había hecho con cerca del 60 por ciento de los respaldos.

El mandatario tomó posesión en una ceremonia celebrada el 6 de noviembre para otro mandato de siete años al frente del país --que dirige desde hace 43 años--, en medio de las dudas sobre su estado de salud, especialmente debido a sus escasas apariciones públicas durante los últimos años, incluidos pocos actos de campaña de cara a las presidenciales.