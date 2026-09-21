El Gobierno checo recupera el tope máximo de venta de combustible durante el mes de octubre

Archivo - Una checa reposta combustible en una gasolinera (archivo) - Taneèek David/CTK/dpa - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro checo, Andrej Babis, ha anunciado este lunes que volverán a imponer un máximo diario de venta de combustible en el país ante el incremento de los precios a nivel internacional.

"A partir del 1 de octubre, volveremos a limitar el margen de los vendedores de gasolina y diésel a 2,50 coronas por litro (10 céntimos de euros) y, en el caso del diésel, también reduciremos al máximo posible el impuesto sobre el consumo en 2,35 coronas por litro (9 céntimos), tal como permite la UE", ha explicado Babis en redes sociales.

En consecuencia, el Ministerio de Finanzas checo publicará diariamente los límites de venta efectivos para el día siguiente basándose en una media del precio de los combustibles para mayoristas de los tres últimos días. El objetivo, según Babis, es que los precios del combustibles bajen por debajo de las 50 coronas (2,05 eruos) por litro.

Además, la ministra de Finanzas, Alena Schillerová, ha anunciado una rebaja de los impuestos de 9,95 coronas a 8,01 coronas por litro y ha resaltado que es el impuesto mínimo que permite la normativa europea. Tanto el límite de venta como la rebaja fiscal estarán en vigor durante todo el mes de octubre.

Un sistema muy similar estuvo ya en vigor entre abril y julio de este mismo año en República Checa.