El Gobierno de Colombia denuncia amenazas del ELN contra un hospital en el noreste del país

Archivo - Guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. Imagen de archivo - CARLOS VILLALÓN - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Colombia ha denunciado este domingo amenazas con "drones acondicionados" con explosivos contra un hospital ubicado en el departamento del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, atribuyéndoselo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"El ELN amenazó un hospital en Ábrego, Norte de Santander, al sobrevolar drones acondicionados con artefactos explosivos improvisados, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de pacientes, personal médico y militares heridos que recibían atención", ha informado la cartera en un mensaje en redes.

Concretamente, el órgano ministerial ha atribuido estos hechos al frente Carlos Armando Cacua Guerrero, tras lo cual ha avanzado la interposición de una denuncia ante la autoridad competente en aras de que se abra una investigación al respecto.

"Amenazar un bien protegido constituye una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario", ha subrayado la cartera que, seguidamente, ha recalcado que "un hospital no es un campo de batalla" sino un lugar donde "la misión de quienes están allí es salvar vidas".

La declaración del Ministerio de Defensa colombiano llega un día después de denunciar un ataque con drones contra un grupo de militares en la misma zona dejando al menos un soldado muerto y otros cinco heridos.

"Rechazamos el ataque del ELN contra nuestros soldados en Ábrego, Norte de Santander, perpetrado con drones cargados con explosivos. Un soldado fue asesinado y cinco más resultaron heridos", señaló entonces la cartera en un mensaje en redes en el cual agregó que "frente al terrorismo" la Fuerza Pública colombiana "seguirá firme y ejercerá la fuerza legítima" para "defender" al país y a sus ciudadanos.