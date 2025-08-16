El Gobierno congoleño protesta contra Kenia por nombrar a una cónsul para Goma, ocupada por las milicias del M23

Kinshasa vuelve a denunciar otro acto implícito de reconocimiento por parte de Nairobi hacia el grupo armado

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha protestado este sábado por la decisión de Kenia de nombrar a una cónsul general para la ciudad de Goma, la capital de la provincia congoleña de Kivu Norte, bajo control de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23), en lo que el Gobierno de Kinshasa denuncia como una nueva maniobra para legitimar al grupo armado por parte de las autoridades de Nairobi.

El presidente de Kenia, William Ruto, anuncio ayer a Judy Kiara Nkumiri como su representante diplomática en Goma, una decisión que ha vuelto a desatar la protesta del Gobierno congoleño, como ya ocurriera en diciembre de 2023, cuando Nairobi se convirtió en el escenario de la presentación en sociedad de la Alianza del Río Congo (AFC, por sus siglas en francés), considerada como el brazo político del M23.

En su reacción publicada este sábado, el Ministerio de Exteriores congoleño ha denunciado, para empezar, que no ha recibido notificación de este nombramiento "a través de los canales diplomáticos establecidos" antes de recordar que "la ciudad de Goma, permanece bajo ocupación ilegal por el M23/AFC".

El Ministerio recuerda además que lleva meses denunciando una campaña de atrocidades cometidas por las milicias contra la población de la ciudad "como se documenta ampliamente en un reciente informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

"Cualquier anuncio relativo al nombramiento de un cónsul en Goma es particularmente inapropiado y no debe considerarse sin la aprobación de las autoridades congoleñas", ha zanjado el Ministerio.