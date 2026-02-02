El Gobierno conservador de Grecia abre un proceso de reforma de la Constitución

Archivo - El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis - Europa Press/Contacto/Giannis Papanikos - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado este lunes la apertura de un proceso de reforma de la Constitución de 1975 para modernizar el texto y dar cabida a reformas de corte liberal tales como la evaluación de la labor del personal de la administración pública o autorizar la creación de universidades privadas.

"Durante 50 años la Constitución de 1975 ha sido garantía de orden y estabilidad política. Sin embargo, no deja de ser del siglo XX y por eso ha llegado el momento de atreverse a realizar cambios importantes que refuercen el prestigio de las instituciones y la confianza de los ciudadanos", ha afirmado Mitsotakis en un mensaje a la nación.

Así, aboga por "regulaciones para un mejor funcionamiento del sistema ante los grandes desafíos de esta era como la inteligencia artificial o la crisis climática".

En lo que respecta al funcionariado, un portavoz del Gobierno, Pavlos Marinakis, ha explicado que el objetivo es elevar a nivel constitucional el concepto de "evaluación". "Ahora mismo un funcionario puede ser despedido si incurre en infracciones disciplinarias graves o es objeto de una investigación criminal (...). Lo que queremos es totalmente distinto. No tenemos la lógica disciplinaria, sino la lógica de evaluar la eficacia y la consistencia, no necesariamente para llegar a un despido, sino a una recompensa", ha argumentado en declaraciones recogidas por el diario griego 'Ethnos'.

La propuesta de Mitsotakis incluye también modificar el Artículo 16, que prohíbe la creación de universidades privadas y "levantar así el anacrónico monopolio sobre la educación superior".

Asimismo prevé ampliar el mandato presidencial a seis años para "proteger" esta institución o una reforma judicial para que los propios jueces "tengan una participación más sustancial en la elección de sus órganos de dirección" para garantizar así la independencia judicial.

La propuesta incluye asimismo una modificación de la normativa de procesamiento judicial de ministros en el cargo por la que serán jueces convencionales, sin la intervención de la mayoría parlamentaria, los que se ocupen de este tipo de casos. Mitsotakis espera así "combatir al Estado profundo".

Desde la oposición, el Partido Socialista Panhelénico (PASOK) ha anunciado ya su intención de presentar su propia propuesta de reforma constitucional, mientras que la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA) ha defendido la necesidad de una revisión constitucional, pero también de que el Gobierno cumpla con el texto aún en vigor y "no abra la puerta al despido de funcionarios y privatización de servicios" en palabras del portavoz Socrates Famellos.