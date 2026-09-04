El Gobierno de EEUU pide al Supremo que permita implementar la reforma al voto por correo de Trump para las 'midterms'

Archivo - Un buzón azul de recolección del Servicio Postal de EEUU se encuentra junto a un buzón para depositar papeletas electorales en Bothell, en el estado de Washington - Europa Press/Contacto/M. Scott Brauer

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha instado este jueves al Tribunal Supremo a que autorice al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) a implementar la orden ejecutiva del presidente del país, Donald Trump, que, alegando un supuesto riesgo de fraude, restringe quiénes pueden realizar su voto por correo, ya con las elecciones de medio mandato --las 'midterms'-- en el horizonte, pues tendrán lugar el próximo mes de noviembre.

Así lo ha transmitido el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, encargado de representar al Gobierno federal ante el Supremo, en una orden en la que, "en nombre" del Servicio Postal, solicita al tribunal "que suspenda la orden emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts", cuya titular Indira Talwani había bloqueado partes de la orden ejecutiva que afectan, precisamente, al USPS.

"Con respecto a las elecciones de noviembre de 2026, la orden anula parcialmente los esfuerzos del Servicio Postal para abordar el riesgo de que el correo federal se utilice para perpetrar fraude electoral, una forma de fraude particularmente perniciosa que diluye los votos de los votantes legítimos, impide que los resultados electorales reflejen la voluntad del pueblo estadounidense y socava la confianza pública en la integridad del proceso electoral", ha alegado Sauer.

Si bien la orden de Talwani, plantea el representante legal de la Administración Trump, "permite al Servicio Postal y a los estados continuar tomando medidas para garantizar que sus sobres cumplan con los requisitos de la norma, corre el riesgo de sembrar confusión y caos, ya que convierte esas medidas preparatorias en voluntarias, en lugar de obligatorias".

Prosiguiendo, Sauer ha advertido un "grave riesgo de que los estados no hayan tomado las medidas necesarias para cumplir debido a la falsa sensación de libertad creada por la orden impropia del tribunal, lo que podría privar a los ciudadanos de esos estados de la posibilidad de votar por correo".

Por ello, ha pedido la suspensión inmediata de la orden de Talwani mientras el caso avanza en el Tribunal de Apelaciones, donde la Administración Trump ya tiene una apelación pendiente. A ello se sumaba la expectación acerca de que la magistrada de Massachusetts pudiera tomar este mismo jueves una decisión sobre si emitir una suspensión preliminar.

"¿VAMOS A HACER UNA PRUEBA EN LAS ELECCIONES?", REPROCHA LA JUEZA

Sin embargo, la audiencia de dos horas que ha presidido ha terminado sin una decisión inmediata al respecto, si bien Talwani ha indicado que planea actuar con rapidez al término de una sesión marcada por los tensos intercambios con los abogados del Departamento de Justicia y de una coalición de estados republicanos.

La magistrada, ha recogido 'The New York Times', se ha preguntado por qué el cambio de norma no podía esperar hasta que la agencia tuviera tiempo para implementarlo metódicamente. "Creo que eso es lo que me resulta tan desconcertante de este caso", ha reconocido.

Asimismo, ha rebatido un argumento planteado por los representantes del Servicio Postal: que el plan este organismo representa un "ejercicio independiente" bajo su propia autoridad. En cambio, la jueza ha replicado que el proyecto parece estar claramente vinculado a las directrices de Trump descritas en la orden ejecutiva en cuestión.

Por otra parte, también ha querido conocer cuánto ha progresado el USPS en la creación de un sistema de verificación de papeletas que se prevé que las autoridades electorales estatales utilicen para informar al propio organismo acerca de qué votantes están o no autorizados a votar por correo y permitir que el Servicio verifique las papeletas antes de su entrega.

Ante la falta de información suficiente por parte del Departamento de Justicia, la jueza ha ordenado al Ejecutivo que proporcione más detalles por escrito, como ha terminado haciendo en una declaración jurada un funcionario del Servicio Postal.

Afirmando que la agencia sigue realizando mejoras en el portal pero que esperaba ponerlo a disposición de los estados para su uso voluntario la próxima semana, el funcionario ha apuntado que el USPS continuará colaborando con los estados que decidan implementar cualquiera de sus nuevos procesos, aunque, mientras la suspensión temporal siga vigente, ningún estado está obligado a adoptarlos.

"¿Así que vamos a hacer una prueba en estas elecciones?", ha respondido la jueza Talwani. "No estamos jugando a un juego de ingenio. Estamos hablando del derecho al voto de la gente", ha aseverado.