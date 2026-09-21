El Gobierno de Etiopía suspende las emisiones de Tigray TV tras el anuncio de la alianza opositora

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed - Alexander Kazakov/Russian Presid / Zuma Press / Eu

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Etiopía ha ordenado este lunes la suspensión "indefinida" de las emisiones de la cadena Tigray TV, en represalia por la difusión, un día antes, del anuncio oficial sobre la Coalición por la Supervivencia de las Fuerzas Populares Etíopes (CSFPE), integrada por siete grupos políticos opositores con el objetivo de expulsar del poder al Partido de la Prosperidad del primer ministro Abiy Ahmed e instaurar un gobierno amplio de transición.

La Autoridad de Medios de Etiopía ha anunciado la medida, que tiene "efecto inmediato", en un comunicado en el que prohíbe además a cualquier medio utilizar a Tigray Television como fuente de información así como difundir "contenidos emitidos ilegalmente" por dicha cadena a la que acusa de "incitar al conflicto y promover el extremismo".

"El monitoreo y la evaluación de los contenidos del medio confirman que, recientemente (...) Tigray TV ha estado difundiendo sistemáticamente mensajes que ponen en peligro la seguridad nacional y pública, así como los intereses nacionales", ha agregado en la nota difundida en sus redes sociales.

El organismo, que ha asegurado que llevará ante la justicia a todo medio que se salte la orden, ha afeado además a Tigray Televisión no haber aprovechado la "oportunidad" que se le dio tras el acuerdo de paz de Pretoria de 2022, cuando se levantó la suspensión que se le había impuesto con anterioridad desde Adís Abeba.

"Asimismo, la Autoridad ha realizado esfuerzos incansables para encauzar nuevamente al medio de comunicación hacia una vía constitucional y profesional, brindando capacitación sobre consolidación de la paz y desarrollo de capacidades profesionales a los periodistas y profesionales de Tigray TV", ha recalcado.

La media llega después de que el presidente del Movimiento Nacional Amhara Fano, Zemene Kassie, haya comparecido en la citada cadena anunciando la formación de la CSFPE. Además de este partido, también participan en la coalición el Ejército de Liberación Oromo, Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), el Frente Nacional de Liberación de Ogaden, el Frente Nacional de Unidad de Afar, el Movimiento Popular de Liberación de Benishangul y el Movimiento Democrático Popular de Gumuz.

La Coalición por la Supervivencia carga contra el "régimen dictatorial personalista y genocida" de Abiy Ahmed por traer al país "la guerra, el genocidio y la destrucción" que podrían provocar la "total desintegración" de la nación.

El Ejecutivo dio en julio por disuelto el acuerdo de paz firmado en 2022 en Pretoria con el TPLF, con lo que se reanudaba una guerra que, en solo dos años (2020-2022), dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo de la fuente.

Tras el acuerdo de Pretoria, Tigray permaneció bajo un gobierno privisional aceptado por las autoridades federales del país hasta el retorno del TPLF al poder regional a principios del mes de mayo. Desde entonces han denunciado en innumerables ocasiones al Gobierno etíope por incumplir los términos pactados en Pretoria y de mantener a la región en un estado de completa marginación.

El Gobierno federal, por su parte, no ha reconocido a la administración reinstaurada y ha insistido en que la única autoridad vigente en la región es la Administración Regional Provisional de Tigray, establecida en virtud del Acuerdo de Pretoria, y ahora desplazada por el TPLF.