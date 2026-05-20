El Gobierno francés inicia acciones legales por presunta injerencia extranjera en las municipales de marzo

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez - Europa Press/Contacto/Michtof

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha anunciado este miércoles que se han iniciado acciones legales para investigar una presunta sospecha de injerencia digital extranjera para desprestigiar a varios candidatos de La Francia Insumisa (LFI) en las elecciones municipales del pasado mes de marzo.

"El informe se publicará. Además, se han iniciado acciones legales al respecto. No tengo por qué hacer más comentarios; dejemos al juez hacer su trabajo", ha indicado el titular del Interior ante los diputados en la Asamblea Nacional, calificando estas sospechas de interferencia extranjera de "graves".

Nuñez ha informado de que fue detectada una operación de injerencia digital que utilizaba cuentas falsas en redes sociales, amplificadas mediante Inteligencia Artificial, para difamar a tres candidatos de LFI: Sébastien Delogu en Marsella, François Piquemal en Toulouse y David Guiraud en Roubaix.

El líder y candidato presidencial de LFI, Jean-Luc Mélenchon, ya apuntó hace una semana a la empresa israelí 'Blackcore' como responsable de la campaña. "¿El resultado? Miles de mensajes difundidos para mentir y desprestigiarlos", aseveró.

De los tres supuestos afectados, solo Giraud ganó los comicios, haciéndose con la Alcaldía de Roubaix, localidad situada en el norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica. Delogu y Piquemal mantienen sus escaños en la Asamblea Nacional. Este último ha pedido anular los resultados de las elecciones municipales en Toulouse.