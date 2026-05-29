El Gobierno griego advierte de "medidas severas" contra migrantes tras 600 llegadas en un día

Archivo - El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis - Europa Press/Contacto/Giorgos Arapekos - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Migración de Grecia, el ultraconservador Thanos Plevris, ha advertido este viernes que el Gobierno tomará "medidas severas" contra los solicitantes de asilo en caso de que se produzca un aumento aún mayor de los flujos migratorios en pequeñas embarcaciones hacia Creta después de que se hayan registrado hasta 600 llegadas de migrantes solo el jueves, subrayando que no permitirá que se repita la crisis vivida en 2015.

"Si se intenta repetir lo ocurrido ayer con la llegada ilegal de más de 600 personas a Creta, tomaremos medidas muy duras que ya hemos discutido con el primer ministro, mucho más duras que la simple suspensión del asilo que se estaba aplicando en el pasado", ha indicado ante el Parlamento, sin dar más detalles al respecto.

En este sentido, el ministro ha afirmado que el Gobierno no permitirá "que se repita lo ocurrido en 2015 y 2016", en alusión a la crisis de refugiados que tuvo lugar aquellos años. "El país tiene fronteras y éstas serán vigiladas", ha argumentado, según ha recogido el diario griego 'Kathimerini'.

El Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis está considerando establecer centros de detención de migrantes en Creta, Heraklion y Chania, una medida que podría coincidir con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo a partir del próximo 12 de junio de 2026.