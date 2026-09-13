El Gobierno de Guatemala libera los 34 bloqueos del país y defiende su operativo ante la crisis por el combustible

Conferencia de prensa del Gobierno de Guatemala sobre las operaciones de seguridad pública - PRESIDENCIA DE GUATEMALA

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Guatemala ha asegurado este sábado que las fuerzas de seguridad han despejado los 34 puntos que permanecían bloqueados en distintas carreteras del país en protesta por el aumento del precio de los combustibles y, en algunos casos, para reclamar la dimisión del presidente, Bernardo Arévalo, en cumplimiento de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha detallado que los operativos desplegados han permitido recuperar la circulación en 20 puntos del Distrito Central, cuatro del sur, cuatro del este y seis del norte.

Entre los principales puntos intervenidos figuran los kilómetros 7 y 13 de la ruta al Atlántico y el kilómetro 124, en Río Hondo, Zacapa, donde se ha levantado el último bloqueo alrededor de las 23.30 horas (hora local) de este viernes, tras unas trece horas de interrupción.

"Esta fue, en efecto, el último bloqueo liberado, la última ruta liberada y se hizo más o menos al filo de las 11 y media de la noche. En general, fueron liberados 34 puntos a nivel nacional", ha señalado Villeda durante una rueda de prensa marcada por la ausencia de Arévalo.

El titular de Gobernación ha defendido que el Ejecutivo ha actuado dentro del plazo establecido por la Corte Constitucional, aunque ha cuestionado que el tribunal concediera únicamente seis horas para ejecutar la orden. Según ha explicado, el Ministerio de Gobernación recibió la notificación sobre las 19.00 horas (hora local) del viernes y el plazo expiraba a las 02.00 horas del sábado.

"Eso fue porque afortunadamente esto no nos agarró de sorpresa", ha afirmado, al explicar que el Gobierno ya había preparado desde la mañana un dispositivo junto al presidente y al ministro de Defensa, Henry Sáenz. Aun así, Villeda ha considerado que el margen concedido por la Corte era "muy corto" para ejecutar la resolución.

El ministro ha recordado además que el incumplimiento de una orden del Constitucional puede derivar en la destitución de los funcionarios apercibidos, si bien ha aclarado que el tribunal no ordenó directamente su separación ni la del director de la Policía Nacional Civil (PNC), sino que advirtió de esa posibilidad en caso de desobediencia.

DOS AGENTES HERIDOS

El operativo en cuestión ha contado con efectivos de la PNC, así como con el acompañamiento del Ejército, que --según el Gobierno-- han actuado para garantizar la libre circulación y el transporte de bienes esenciales. A este respecto, las autoridades han señalado que se ha priorizado el diálogo y que únicamente se ha recurrido a la fuerza de forma proporcional cuando ha sido necesario.

Durante las actuaciones, alrededor de 14 personas han sido puestas a disposición judicial y ocho vehículos han quedado en manos de las autoridades por su presunta utilización en los bloqueos, según ha informado el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.

Por su parte, dos agentes de la PNC han resultado heridos por arma de fuego en los kilómetros 168 y 169, en el cruce hacia San Andrés Villa Seca, Cuyotenango, Suchitepéquez, siendo trasladados por vía aérea a Ciudad de Guatemala para recibir atención médica.

Así las cosas, el Ejecutivo ha advertido de que mantendrá activos los operativos para impedir nuevos cierres de carreteras, si bien ha asegurado que no pretende limitar el derecho de manifestación de los guatemaltecos. En caso de que vuelvan a producirse bloqueos, ha aclarado, la estrategia será mantener el diálogo, recuperar la circulación lo antes posible y emplear la fuerza pública de manera proporcional en caso de no hallarse otra alternativa.

La reapertura de vías ha permitido también recuperar el suministro de carburantes. El Ministerio de Energía y Minas ha informado de que más de 400 camiones cisterna han podido desplazarse para abastecer a más de 200 estaciones de servicio, mientras que las autoridades han confirmado la llegada del buque Silver Evalina, con 5,5 millones de galones de gasolina, además de otra embarcación que transportará otros 7,5 millones.

ARÉVALO, AUSENTE

En paralelo, la ausencia de Arévalo volvió a marcar la comparecencia del Ejecutivo, celebrada por segundo día consecutivo sin la presencia del mandatario.

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, ha defendido que el jefe del Estado continúa al frente de la gestión y que son los responsables de cada cartera ministerial quienes deben explicar las cuestiones técnicas de sus respectivas áreas.

"Este presidente está en todo", ha afirmado García, quien, ante las preguntas sobre la ausencia del mandatario, ha añadido: "No hemos dicho que el presidente esté en su casa. Yo más bien lo que he dicho es que es la característica de ubicuidad del presidente. Está por todas partes".

Arévalo sí se ha pronunciado sobre la crisis desde otros actos públicos. Durante la inauguración del XXI Congreso Industrial, ha cuestionado las informaciones que --a su juicio-- distorsionan el impacto de encarecimiento de los carburantes y ha alertado de los intentos de generar inestabilidad política instrumentalizando esta cuestión.

"Cuando se infunden visiones distorsionadas de la realidad con el propósito de sembrar duda y confusión, no se ejerce un derecho legítimo a la crítica, sino contribuyendo a una estrategia que busca debilitar la gobernabilidad del país", ha declarado en declaraciones recogidas por la prensa guatemalteca.

En este sentido, el mandatario ha atribuido el incremento del precio de los combustibles a factores internacionales y ha llamado a evitar mensajes que puedan manipular la percepción ciudadana.

El líder del Ejecutivo ha pedido también a la población que mantenga la calma y contraste las informaciones que circulen sobre la situación, ante el riesgo de nuevos bloqueos y de problemas de abastecimiento.