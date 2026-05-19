El Gobierno de Hong Kong apuesta por prohibir fumar en zonas de obras tras el trágico incendio de un rascacielos en 2025

Imagen de archivo del complejo de rascacielos incendiado en Hong Kong. - Europa Press/Contacto/James Modesto

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hong Kong ha propuesto este martes prohibir fumar en zonas donde se realicen trabajos de mantenimiento, reparación o ampliación tras el trágico incendio del rascacielos del barrio de Tai Po en el que murieron más de 165 personas a finales de noviembre de 2025.

Las autoridades han presentado ya ante el Parlamento hongkonés las enmiendas legislativas pertinentes para vetar esta práctica en todas las zonas de obras de la región administrativa especial china tras el que supuso el peor incendio registrado en la zona en décadas.

Este incidente, que supuso una verdadera crisis para las autoridades hongkonesas, se produjo después de que el fuego se propagara rápidamente a través de siete de los ocho bloques de apartamentos del gran complejo de Wang Fuk, dejando una escena desoladora y cientos de víctimas y afectados.

El fuego se inició mientras se realizaban trabajos de reparación en las inmediaciones. Un comité de investigación indicó en marzo que la causa más probable del incendio estaba relacionada con el hecho de que los trabajadores solían fumar subidos en los andamios. Varios residentes se habían quejado, de hecho, de que muchos de los obreros fumaban durante las obras.

Estas medidas buscan ahora imponer "obligaciones claras a los contratistas en estas zonas para que prohíban a los trabajadores fumar", tal y como ha indicado el Gobierno en un comunicado en el que ha hecho hincapié en la importancia de "reducir el riesgo de incendio y salvaguardar la seguridad de los empleados y de la población".

El incendio se convirtió en el más letal desde 1948 en Hong Kong, cuando una explosión seguida de un incendio en un almacén en Shek Tong Tsui mató al menos a 176 personas.